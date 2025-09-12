ua en ru
В бой идут повара и водители. Из-за больших потерь у оккупантов закончилась пехота, - ГУР

Запорожская область, Пятница 12 сентября 2025 12:45
В бой идут повара и водители. Из-за больших потерь у оккупантов закончилась пехота, - ГУР Фото: на Гуляйпольском направлении Россия бросает в бой кого угодно (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

На Гуляйпольском направлении из-за катастрофических потерь враг бросает на штурмы поваров, водителей, операторов дронов и раненых бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Российские войска несут огромные потери из-за профессиональных действий Сил обороны Украины и собственной некомпетентности. Мобилизационная кампания Кремля не дает ожидаемого эффекта, поэтому командование вынуждено бросать на штурм всех подряд.

На передовую направляют раненых, тяжелобольных, поваров, водителей, связистов и операторов дронов. Российские солдаты сообщают о полной потере боеспособности.

"Двигаться не могу. Колени уничтожены, даже наступить на них не могу", - жалуется один из штурмовиков.

Командиры в свою очередь продолжают демонстрировать пренебрежение к собственным бойцам.

"Ты предлагаешь командиру роты прикатить тебе колесо и сходить тебя прикатить? Я тебя правильно понимаю?", - спрашивает один из командиров у раненого солдата.

Оккупанты признают, что людей катастрофически не хватает. На штурм идут все, кого раньше к бою не привлекали.

"Людей нет б..ть, все ушли, уже повара в бой идут, потому что вы победить не можете б..ть. Поваров привезли сюда, связистов всех, поубивали уже", - заключает оккупант.

Напомним, только за минувшие сутки российские войска потеряли 890 человек.

Также украинские защитники уничтожили танк, две бронемашины, 40 артсистем, две реактивные системы залпового огня, 273 беспилотника оперативно-тактического уровня и 64 единицы автотехники врага.

Ранее на Добропольском направлении украинские защитники взяли в плен группу военных РФ. Всего за месяц на этом направлении в плен попали 69 оккупантов.

В материале РБК-Украина читайте - Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины.

