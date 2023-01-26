Warmate, Switchblade и не только. Какими дронами союзники усиливают Украину

Bayraktar TB2 (Турция)

Наверное, самый известный дрон, который используют Вооруженные силы. Этот беспилотник имеет две главные функции - ударную и разведывательную. Украинская армия неоднократно обнародовала эффектные видео работы "Байрактаров", особенно в первые месяцы полномасштабного вторжения.

По состоянию на лето 2022 года у ВСУ было порядка 50 единиц. Турецкий дрон стал настолько популярным, что деньги на его покупку него собирали не только в Украине, но и в Польше, Литве, Норвегии и Канаде. А на днях компания-производитель Baykar объявила о передаче еще двух БПЛА.

Особенности Bayraktar TB2:

может находиться в воздухе до 27 часов

максимальная скорость - 200 км/ч

максимальная высота - 8 км

работает в радиусе до 150 км от своей базы; обновленные версии - до 300 км

цена - около 5 млн евро

Беспилотники Bayraktar TB2 отличаются высокоточной системой оптического наведения на цель. Дрон может нести две управляемые ракеты или четыре авиабомбы с лазерным наведением. За время применения в российско-украинской войне эффективно уничтожал РСЗО "Град", зенитно-ракетные комплексы "Бук", танки и колонны техники.

Bayraktar Mini

О "младшем брате" турецкого Bayraktar на вооружении ВСУ известно не так много. Но летом 2022 года появились первые видео, которые свидетельствуют его применении. По некоторым данным, Украина могла получить около 24 единиц еще на первых этапах полномасштабного вторжения России.

Это разведывательные беспилотники, которые работают на малой дистанции и, как правило, в связке с артиллерией. То есть выявляют цели, передают координаты, а артиллерия уже ведет огонб по ним. Bayraktar Mini способен подниматься на высоту до 1000 м, развивать скорость до 70 км/ч и работать в радиусе 10 км.

Quantix Recon (США)

Еще весной 2022 года стало известно о поставке более 100 дронов Quantix Recon. Эти дроны используются в разведывательных целях. Они могут находиться в воздухе до 45 минут, летать на расстояние до 40 км (радиосвязь поддерживается на расстоянии 2 км) и подниматься на высоту до 2 км.

На борту есть две мощные камеры, в том числе гиперспектральная, которая позволяет обнаруживать хорошо замаскированные объекты. С высоты в 46 метров камеры беспилотника позволяют различать объекты размером в 1-2 сантиметра.

Преимущества Quantix Recon:

могут летать незамеченными и не подвергаться воздействию радиочастотных глушителей

позволяют проводить точную и быструю разведку отдаленных и недоступных территорий

могут передавать изображения рельефа, растительности и инфраструктуры высокого разрешения

за 45-минутный полет способен обследовать до 1,6 квадратных километров территории

Warmate (Польша)

Дроны-камикадзе польской компании WB Electronics закупали для Вооруженных сил Украины в рамках инициативы "Армия дронов", а также по литовскому контракту. Данные беспилотники используются как в армии Польши, так и другими странами-участницами НАТО.

Warmate выявляют и поражают легкобронированную технику, средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки на расстояниях до 10 км. Полная подготовка системы к миссии в полевых условиях длится до 10 минут.

Базовая версия весит 4 кг, имеет длину 1,1 м и размах крыльев 1,4 м. Развивает скорость до 80 км/ч и до 150 км/ч в режиме атаки. Имеет бесшумный привод, низкую радиолокационную заметность и высокую точность поражения цели.

Revolver 860 (Тайвань)

Летом 2022 года появилась информация о получении 800 дронов-минометов Revolver 860. Они имеют барабанную систему, в которую можно положить до восьми мин в зависимости от калибра. Такие дроны способны летать на расстояния до 30 км и находиться в воздухе до 40 минут.

Фото: тайваньский дрон-миномет Revolver 860 (twitter.com/oryxspioenkop)

Дрон-миномет может нести сразу восемь 60-мм снарядов, но при необходимости его можно доработать на несение 80 или 120-мм боеприпасов. Максимальная общая тяга составляет 140 кг.

Отметим, что против российских войск уже используются более мощные дроны украинского производства с двумя барабанами и дроны, которые могут сбрасывать тяжелые мины и взрывчатые средства.

DefendTex D40 (Австралия)

В августе 2022 года стало известно о планах Австралии передать Украине 300 барражирующих боеприпасов DefendTex D40. По состоянию на январь еще не было подтверждений их применения в ходя российско-украинской войны.

Их можно запускать при помощи 40-мм гранатомета или вручную. Максимальная дальность полета - 20 километров, взлетный вес боекомплекта - примерно 300 грамм. Также сообщалось, что "летающие мины" DefendTex D40 способны уничтожать такие цели как танки.

Эти барражирующие боеприпасы могут также атаковать в составе роя для увеличения силы удара. Заявлена возможность использования осколочной, бронебойной, дымовой или термобарической боевой части.

Phoenix Ghost (США)

Соединенные Штаты за прошлый год передали Украине сотни барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost. Технические характеристики держатся в тайне, но некоторая информация все же есть в открытом доступе. В частности, он может быть как разведчиком, так и ударным БПЛА - и это его основная задача.

Phoenix Ghost может взлетать вертикально, имеет инфракрасную камеру. Боевая часть рассчитана на уничтожение среднебронированных целей, например, контрбатарейных радаров, пунктов управления дронами, артиллерии, систем противовоздушной обороны.

Еще одной особенностью Phoenix Ghost является продолжительность полета - 6 часов. И как для ударного беспилотника это очень много. Также он способен продержаться в воздухе 40 минут и улететь на расстояние до 80 км.

Switchblade 300 и Switchblade 600 (США)

Эти барражирующие боеприпасы используются для уничтожения живой силы или техники противника, в том числе бронированной. Украина уже получила несколько сотен беспилотников в модификации Switchblade 300.

Они весят менее 3 кг, после запуска могут находиться в воздухе до 10 минут и атаковать цели на расстоянии до 10 км. В момент атаки развивают скорость до 160 км/ч. Возможен как удар по заранее определенным координатам, так и корректировка через GPS и встроенную камеру.

Что касается Switchblade 600, то их поставки только планируются - октябре министр обороны Алексей Резников говорил, что первая партия в 10 единиц должна поступить в течение нескольких недель. Они весят уже 23 кг и значительно превосходят легкую версию по всем параметрам: по ударной силе, времени нахождения в воздухе и дальности атаки (40 минут и 40 км), скорости атаки - 185 км/час.

Какие еще беспилотники хочет Украина

MQ-9 Reaper (США)

Разговоры о поставках этих ударных беспилотников ведутся еще с апреля 2022 года. Последняя информация - компания General Atomics в ноябре заявляла о готовности включиться в усиление Вооруженных сил Украины. По состоянию на сейчас нет данных об их наличии в нашей стране.

Задачи MQ-9 Reaper совпадают с задачами Bayraktar TB2 - разведка и нанесение ударов по наземным целям. Но американский дрон намного мощнее и может поражать воздушные цели. Размах его крыльев - 20 метров, максимальный вес вместе с вооружением - около 5 тонн. Способен подниматься на высоту до 15 км, дальность полета - до 1850 км.

Такой беспилотник оснащается высокоточными бомбами и ракетами, в частности, Hellfire. По данным издания Politico, дискуссии о поставках MQ-9 Reaper для Украины еще продолжаются.

MQ-1C Grey Eagle (США)

Как пишет все то же Politico, в декабре 2022 года украинская делегация в ходе визита президента Владимира Зеленского в Белый дом поднимала вопрос о поставках беспилотников Grey Eagle. Но администрация Джо Байдена по не готова продвинуться в этом вопросе.

Многоцелевой тактический БПЛА с увеличенной дальностью полета MQ-1C Gray Eagle был разработан по заказу армии США.

Основные характеристики:

размах крыла - 17 м

масса - 1452 кг, максимальная взлетная - 1633 кг

максимальная скорость - 250 км/ч

радиус действия км - 370 км

продолжительность полета час - 36 часов на высотах до 7620 м

Беспилотники несут до 363 кг вооружения, включая четыре крылатые ракеты "воздух-поверхность" Hellfire и управляемые авиационные бомбы GBU-44/N Viper Strike.