ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Компания Baykar бесплатно передала Украине два "Байрактара"

Новина українською →
Среда 25 января 2023 18:43
Компания Baykar бесплатно передала Украине два "Байрактара" Фото: компания Baykar бесплатно передала Украине два "Байрактара" (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получила от турецкой оборонной компании Baykar два беспилотника Bayraktar TB2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что Baykar передала дроны бесплатно для помощи ВСУ и народу Украины для защиты от российских оккупантов.

"Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена", - написали в ГУР.

Как сообщалось ранее, Baykar должна была завершить строительство своего завода в Украине в течение двух лет, но война внесла свои коррективы.

Ранее в компании показали макеты будущего центра по производству и разработке беспилотников в Украине.

Тем временем в Турции дрон с украинским двигателем провел второй полет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Байрактар Турция ВСУ
NEWS
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж