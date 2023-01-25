Компания Baykar бесплатно передала Украине два "Байрактара"

Украина получила от турецкой оборонной компании Baykar два беспилотника Bayraktar TB2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны .

Отмечается, что Baykar передала дроны бесплатно для помощи ВСУ и народу Украины для защиты от российских оккупантов.

"Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена", - написали в ГУР.

Как сообщалось ранее, Baykar должна была завершить строительство своего завода в Украине в течение двух лет, но война внесла свои коррективы.

Ранее в компании показали макеты будущего центра по производству и разработке беспилотников в Украине.

Тем временем в Турции дрон с украинским двигателем провел второй полет.

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