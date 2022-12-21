Украинская делегация в США будет просить о поставках ATACMS и Grey Eagle, - Politico

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинская делегация будет просить Белый дом о поставках ракет большой дальности и беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как сообщает источник издания, украинская делегация выступит с просьбой поставить ракетные системы большой дальности или ATACMS, а также американские беспилотники Grey Eagle и Reaper.

При этом Politico отмечает, что официальные лица США пока не готовы сдвинуться с места в этом вопросе.

"Белый дом категорически отказался отправлять ATACMS из-за больших затрат", - говорят в администрации Байдена .