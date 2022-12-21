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Украинская делегация в США будет просить о поставках ATACMS и Grey Eagle, - Politico

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Среда 21 декабря 2022 10:00
Украинская делегация в США будет просить о поставках ATACMS и Grey Eagle, - Politico Фото: украинская делегация в США будет просить о поставках ATACMS и Grey Eagle (army.mil)
Автор: Руслан Гаращенко

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинская делегация будет просить Белый дом о поставках ракет большой дальности и беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщает источник издания, украинская делегация выступит с просьбой поставить ракетные системы большой дальности или ATACMS, а также американские беспилотники Grey Eagle и Reaper.

При этом Politico отмечает, что официальные лица США пока не готовы сдвинуться с места в этом вопросе.

"Белый дом категорически отказался отправлять ATACMS из-за больших затрат", - говорят в администрации Байдена.

Кроме того, там считают, что отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать Путина на использование еще более смертоносного оружия внутри Украины.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский приедет в США, где запланирована его встреча с американским лидером Джо Байденом. На фоне визита Белый дом уже объявил о выделении новой военной помощи Киеву. В пакет войдет долгожданная система Patriot.

Все подробности визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки читайте в нашем материале.

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