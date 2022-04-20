Американський виробник дронів передасть Україні 100 безпілотників для розвідки
Компанія AeroVironment передасть Міністерству оборони України 100 безпілотників Quantix Recon, а також забезпечить навчання українського персоналу. Про передачу представники компанії повідомили на зустрічі з військовим аташе посольства України в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт AeroVironment.
Дрони Quantix Recon дозволяє проводити розвідку з прив'язкою до місцевості. БПЛА може обстежити до 1,6 квадратних кілометри, або 20 погонних кілометрів за 45-хвилинний політ на одному заряді батареї. Очікується, що перша половина пожертвуваної партії безпілотних літальних апаратів Quantix Recon буде доставлена в Україну вже на цьому тижні.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.