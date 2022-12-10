В США ведутся дискуссии о передаче Украине беспилотников Reaper, - Politico

В США ведутся дискуссии о передаче Украине разведывательно-ударных дронов Reaper. В Пентагоне опасаются, что Россия может получить секретные технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание со ссылкой на осведомленные источники отмечает, что дискуссии о передаче беспилотников начались еще в конце февраля, после вторжения РФ в Украину. Военно-воздушные силы США заявили, что готовы предоставить Украине устаревшие дроны Reaper, а взамен обзавестись более современными технологиями.

"ВВС годами пытались списать старые версии своего флота Reaper, чтобы высвободить деньги для покупки и эксплуатации более передовых технологий, но Конгресс каждый раз отклонял это предложение", - говорится в материале.

В Пентагоне выступили против данной инициативы, поскольку российские войска таким образом могут получить американские технологии.

По данным СМИ, беспилотники Reapers и Gray Eagles были в списке пожеланий Украины, поскольку эти дроны имеют большую дальность полета и могли бы более эффективно корректировать артиллерийские удары. Компания-производитель General Atomics предложила модифицировать дроны под соответствующие экспортные правила США.

Однако в издании подчеркивают, что украинские военные все еще могут получить американские беспилотники. Поскольку в оборонном бюджете на 2023 год содержится требование о передаче 100 Reapers другому государственному учреждению, это, предположительно, высвободит часть дронов для отправки в Украину.

"ВВС не подтвердили, какое правительственное агентство, но таможня и пограничная служба США также используют Reapers, и неясно, будут ли беспилотники взяты из ВВС или флотов специальных операций", - отметили в Politico.