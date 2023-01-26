Warmate, Switchblade і не тільки. Якими дронами союзники посилюють Україну

Bayraktar TB2 (Туреччина)

Напевно, найвідоміший дрон, який використовують Збройні сили. Цей безпілотник має дві головні функції - ударну та розвідувальну. Українська армія неодноразово оприлюднювала ефектні відео роботи "Байракторів", особливо у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Станом на літо 2022 року ЗСУ мали близько 50 одиниць. Турецький дрон став настільки популярним, що гроші на його купівлю його збирали не лише в Україні, а й у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді. А днями компанія-виробник Baykar оголосила про передачу ще двох БПЛА.

Особливості Bayraktar TB2:

може перебувати у повітрі до 27 годин

максимальна швидкість - 200 км/год

максимальна висота - 8 км

працює у радіусі до 150 км від своєї бази; оновлені версії - до 300 км

ціна - близько 5 млн євро

Безпілотники Bayraktar TB2 відрізняються високоточною системою оптичного наведення на ціль. Дрон може нести дві керовані ракети або чотири авіабомби з лазерним наведенням. За час застосування у російсько-українській війні ефективно знищував РСЗВ "Град", зенітно-ракетні комплекси "Бук", танки та колони техніки.

Bayraktar Mini

Про "молодшого брата" турецького Bayraktar на озброєнні ЗСУ відомо не так багато. Але влітку 2022 року з'явилися перші відео, що свідчать про його застосування. За деякими даними Україна могла отримати близько 24 одиниць ще на перших етапах повномасштабного вторгнення Росії.

Це розвідувальні безпілотники, які працюють на малій дистанції і, як правило, у зв'язці з артилерією. Тобто виявляють цілі, передають координати, а артилерія вже веде вогонь по них. Bayraktar Mini здатний підніматися на висоту до 1000 м, розвивати швидкість до 70 км/год та працювати в радіусі 10 км.

Quantix Recon (США)

Ще навесні 2022 року стало відомо про постачання понад 100 дронів Quantix Recon. Ці дрони використовують у розвідувальних цілях. Вони можуть бути в повітрі до 45 хвилин, літати на відстань до 40 км (радіозв'язок підтримується на відстані 2 км) і підніматися на висоту до 2 км.

На борту є дві потужні камери, у тому числі гіперспектральна, що дозволяє виявляти добре замасковані об'єкти. З висоти 46 метрів камери безпілотника дозволяють розрізняти об'єкти розміром 1-2 сантиметри.

Переваги Quantix Recon:

можуть літати непоміченими і не зазнавати впливу радіочастотних глушників

дозволяють проводити точну та швидку розвідку віддалених та недоступних територій

можуть передавати зображення рельєфу, рослинності та інфраструктури високої роздільної здатності

за 45-хвилинний політ здатний обстежити до 1,6 квадратних кілометрів території

Warmate (Польща)

Дрони-камікадзе польської компанії WB Electronics закуповували для Збройних сил України в рамках ініціативи "Армія дронів", а також за литовським контрактом. Ці безпілотники використовуються як в армії Польщі, так і в інших країнах-учасницях НАТО.

Warmate виявляють та вражають легкоброньовану техніку, засоби протиповітряної оборони (ППО), радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки на відстанях до 10 км. Повна підготовка системи до місії у польових умовах триває до 10 хвилин.

Базова версія важить 4 кг, має довжину 1,1 м та розмах крил 1,4 м. Розвиває швидкість до 80 км/год та до 150 км/год у режимі атаки. Має безшумний привід, низьку помітність радіолокації та високу точність ураження цілі.

Revolver 860 (Тайвань)

Влітку 2022 року з'явилася інформація про отримання 800 дронів-мінометів Revolver 860. Вони мають барабанну систему, до якої можна покласти до восьми мін залежно від калібру. Такі дрони здатні літати на відстані до 30 км і перебувати у повітрі до 40 хвилин.

Фото: тайванський дрон-міномет Revolver 860 (twitter.com/oryxspioenkop)

Дрон-міномет може нести одразу вісім 60-мм снарядів, але за необхідності його можна доопрацювати на несення 80 або 120-мм боєприпасів. Максимальна загальна тяга складає 140 кг.

Зазначимо, що проти російських військ уже використовуються потужніші дрони українського виробництва з двома барабанами та дрони, які можуть скидати важкі міни та вибухові засоби.

DefendTex D40 (Австралія)

У серпні 2022 року стало відомо про плани Австралії передати Україні 300 барражуючих боєприпасів DefendTex D40. Станом на січень ще не було підтверджень їх застосування під час російсько-української війни.

Їх можна запускати за допомогою 40-мм гранатомета або вручну. Максимальна дальність польоту - 20 кілометрів, злітна вага боєкомплекту - приблизно 300 грам. Також повідомлялося, що "літаючі міни" DefendTex D40 здатні знищувати такі цілі як танки.

Ці барражуючі боєприпаси можуть також атакувати у складі рою для збільшення сили удару. Заявлено можливість використання осколкової, бронебійної, димової або термобаричної бойової частини.

Phoenix Ghost (США)

Сполучені Штати за минулий рік передали Україні сотні барражуючих боєприпасів Phoenix Ghost. Технічні характеристики тримаються в таємниці, але деяка інформація все ж таки є у відкритому доступі. Зокрема він може бути як розвідником, так і ударним БПЛА - і це його основне завдання.

Phoenix Ghost може злітати вертикально, має інфрачервону камеру. Бойова частина розрахована на знищення середньоброньованих цілей, наприклад контрбатарейних радарів, пунктів управління дронами, артилерії, систем протиповітряної оборони.

Ще однією особливістю Phoenix Ghost є тривалість польоту - 6 годин. І як для ударного безпілотника, це дуже багато. Також він здатний протриматися у повітрі 40 хвилин і відлетіти на відстань до 80 км.

Switchblade 300 та Switchblade 600 (США)

Ці боражуючі боєприпаси використовуються для знищення живої сили або техніки противника, у тому числі броньованої. Україна вже отримала кілька сотень безпілотників у модифікації Switchblade 300.

Вони важать менше 3 кг, після запуску можуть перебувати у повітрі до 10 хвилин та атакувати цілі на відстані до 10 км. На момент атаки розвивають швидкість до 160 км/год. Можливий удар по заздалегідь визначених координатах, так і коригування через GPS і вбудовану камеру.

Що стосується Switchblade 600, то їх постачання лише плануються - у жовтні міністр оборони Олексій Резніков говорив, що перша партія в 10 одиниць має надійти протягом кількох тижнів. Вони важать вже 23 кг і значно перевершують легку версію за всіма параметрами: за ударною силою, часом перебування в повітрі і дальністю атаки (40 хвилин і 40 км), швидкістю атаки - 185 км/год.

Які ще безпілотники хоче Україна

MQ-9 Reaper (США)

Розмови про постачання цих ударних безпілотників точаться ще з квітня 2022 року. Остання інформація - компанія General Atomics у листопаді заявляла про готовність долучитися до посилення Збройних сил України. На сьогодні немає даних про їх наявність у нашій країні.

Завдання MQ-9 Reaper збігаються із завданнями Bayraktar TB2 - розвідка та завдання ударів по наземних цілях. Але американський дрон набагато потужніший і може вражати повітряні цілі. Розмах його крил - 20 метрів, максимальна вага разом із озброєнням - близько 5 тонн. Здатний підніматися на висоту до 15 км, дальність польоту - до 1850 км.

Такий безпілотник оснащується високоточними бомбами та ракетами, зокрема, Hellfire. За даними видання Politico, дискусії про постачання MQ-9 Reaper для України ще продовжуються.

MQ-1C Grey Eagle (США)

Як пише все те ж Politico, у грудні 2022 року українська делегація під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому порушувала питання про постачання безпілотників Grey Eagle. Але адміністрація Джо Байдена не готова просунутися в цьому питанні.

Багатоцільовий тактичний БПЛА із збільшеною дальністю польоту MQ-1C Gray Eagle був розроблений на замовлення армії США.

Основні характеристики:

розмах крила - 17 м

маса - 1452 кг, максимальна злітна - 1633 кг

максимальна швидкість - 250 км/год

радіус дії км - 370 км

тривалість польоту годину - 36 годин на висотах до 7620 м

Безпілотники несуть до 363 кг озброєння, включаючи чотири крилаті ракети "повітря-поверхня" Hellfire та керовані авіаційні бомби GBU-44/N Viper Strike.