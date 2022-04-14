Крутіше, ніж "Байрактар". Україна отримає ударні американські дрони MQ-9 Reaper

Україна веде переговори про закупівлю важких ударних безпілотників американського виробництва MQ-9 Reaper (Жнець). Дрони можуть змінити баланс у російсько-українській війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbs .

За даними видання, минулого тижня представники України зустрілися з General Atomics, виробником бойових безпілотників, у тому числі MQ-9 Reaper, основного розвідувально-ударного дрона армії США. Переговори не могли відбутися без санкції Білого дому.

"За підтримки Уряду США ці безпілотники можуть опинитися в розпорядженні українських військових в лічені дні", - заявив виданню представник компанії.

MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-ударний БПЛА армії США. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Практична стеля становить 13 000 метрів. Максимальна тривалість польоту 24 години.

Безпілотник має шість точок підвіски. Може нести до 4 ракет класу "повітря - земля", або до 8-ми в модифікації MQ-9a або 4 ракети "Хеллфайр" і дві бомби Mark 82 c лазерним наведенням. Крім того, дрон може оснащуватися розвідувально-навігаційним обладнанням, що дозволяє використовувати його для наведення на ціль керованих боєприпасів.