Вибори в Білорусі і закриття КПВВ на адмінкордоні з Кримом: новини за вихідні

В Білорусі в день виборів президента почалися масові протести, Україна закриває КПВВ на адмінкордоні з Кримом, ЦВК призначила перші місцеві вибори в 24 регіонах. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 8- 9 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Затримання і розгін протестувальників: що відбувається в Білорусі

У Білорусі в день виборів президента, 9 серпня, почалися масові протести. Правоохоронці затримують протестувальників, деякі медіа блокують на території країни.

Протести почалися після завершення голосування на виборах президента; за даними екзит-полів і ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко здобуває перемогу. За Світлану Тихановскую віддали голоси 3,89%.

При цьому штаб Тихановской стверджує, що вона перемагає як мінімум на 20 дільницях у Мінську. Тисячі людей вийшли на вулиці, вважаючи, що результати виборів не відображають реальну ситуацію в країні.

Силовики в Мінську застосували гумові кулі і водомети проти мітингувальників. Є перший загиблий в результаті протестів. Детальніше про ситуацію в Білорусі - у матеріалі РБК-Україна.

Україна закриває КПВВ на адмінкордоні з Кримом

Україна закриває контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду. Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

Згідно з рішенням уряду, КПВВ буде закрито з 8:00 9 серпня по 8:00 30 серпня.

"Рішення спрямоване на запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2", - зазначив Немчинов.

ЦВК призначила перші місцеві вибори у 24 регіонах, але вони не відбудуться в ОРДЛО

Центральна виборча комісія на засіданні 8 серпня призначила перші місцеві вибори на різних рівнях у 24 областях України. Однак вибори не відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Так, 25 жовтня відбудеться 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Повний перелік призначених перших виборів невдовзі опублікують на сайті ЦВК.

Кількість постраждалих в ході протестів в Бейруті перевищила 700 осіб

В ході антиурядових виступів в столиці Лівану постраждали 728 осіб. Раніше було відомо про щонайменше 500 постраждалих і про одного загиблого співробітника правоохоронних органів. Про це повідомляє Al Jazeera.

Протести в ліванській столиці спалахнули після того, як в порту Бейрута сталися потужні вибухи, жертвами яких стали понад 150 осіб. Вибухи спричинили пошкодження і руйнування тисяч будівель.

Невдоволені діями влади ліванці вийшли на вулиці 7 серпня; протестувальники звинувачували уряд в недбалості, яка призвела до вибуху в порту і ряду інших наслідків.

Потужні грози і шквали накриють половину країни: які регіони постраждають

Погода в Україні 10 серпня буде грозовою і дощовою для жителів північних і західних областей. Тим, хто в понеділок буде на сході та півдні країни не доведеться очікувати опадів, однак циклон знизить температуру повітря в цих областях до +25 ... +30 градусів.

Як повідомляється в оновленому прогнозі на сайті Українського гідрометцентру, грозові зливи очікуються в усій західній Україні, на півночі та в деяких центральних областях, а також в Сумській області. При цьому погіршення погоди призведе до зниження температури повітря до +25 ... +27 градусів.