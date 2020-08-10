ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЦВК: Лукашенко перемагає у всіх районах, де підрахували голоси

Білорусь, Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 00:46
ЦВК: Лукашенко перемагає у всіх районах, де підрахували голоси
Фото: Олександр Лукашенко (Радіо Свобода)
Автор: Артур Родивилов

За Тихановскую проголосували 3,89%

ЦВК Білорусі оголосив про перемогу Олександра Лукашенка у всіх районах, що відзвітували про підрахунок голосів. За попередніми даними, за нього проголосували 92,7%.

Про це повідомили в ЦВК Білорусі.

За Світлану Тихановскую віддали голоси 3,89%.

Нагадаємо, штаб Тихановской стверджує, що вона перемагає як мінімум на 20 дільницях у Мінську.

Раніше Тихановская заявила, що її штаб буде чекати офіційних результатів виборів глави держави.

Нагадаємо, за даними екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановская, що набрала 6,8% голосів. Явка на виборах президента Білорусі склала майже 80%.

Зазначимо, Білорусь охоплена протестами, тисячі людей вийшли на вулиці, вважаючи, що результати виборів не відображають реальну ситуацію в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся