ЦВК: Лукашенко перемагає у всіх районах, де підрахували голоси

Фото: Олександр Лукашенко (Радіо Свобода)

За Тихановскую проголосували 3,89%

ЦВК Білорусі оголосив про перемогу Олександра Лукашенка у всіх районах, що відзвітували про підрахунок голосів. За попередніми даними, за нього проголосували 92,7%.

Про це повідомили в ЦВК Білорусі.

За Світлану Тихановскую віддали голоси 3,89%.

Нагадаємо, штаб Тихановской стверджує, що вона перемагає як мінімум на 20 дільницях у Мінську.

Раніше Тихановская заявила, що її штаб буде чекати офіційних результатів виборів глави держави.

Нагадаємо, за даними екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановская, що набрала 6,8% голосів. Явка на виборах президента Білорусі склала майже 80%.

Зазначимо, Білорусь охоплена протестами, тисячі людей вийшли на вулиці, вважаючи, що результати виборів не відображають реальну ситуацію в країні.