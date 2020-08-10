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У Білорусі повідомляють про перший загиблого в ході протестів

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 02:59
У Білорусі повідомляють про перший загиблого в ході протестів
Фото: протести в Білорусі (nn.by 4)
Автор: Инна Собора

Ще чотири людини в реанімації

В результаті протестів у Білорусі є перший загиблий. Ним виявився молодий чоловік.

Про це повідомляє NEXTA Live.

Ім'я молодої людини - Євген Заичкин.

"За попередньою інформацією, молода людина загинула", - повідомляє видання.

Ще як мінімум 4 людини знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, міліція в ході протестів через вибори президента затримала вже понад 160 людей по всій країні.

МВС перевело на посилений режим весь особовий склад білоруської міліції, а також задіяні додаткові сили.

Масові протести в Білорусі почалися і після завершення голосування на виборах президента; за даними екзит-полів і ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко здобуває перемогу.

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