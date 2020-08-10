Выборы в Беларуси и закрытие КПВВ на админгранице с Крымом: новости за выходные

В Беларуси в день выборов президента начались массовые протесты, Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом, ЦИК назначил первые местные выборы в 24 регионах. Подробнее о том, что произошло на выходных, 8- 9 августа, - в материале РБК-Украина

Задержания и разгон протестующих: что происходит в Беларуси

В Беларуси в день выборов президента, 9 августа, начались массовые протесты. Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны.

Протесты начались после завершения голосования на выборах президента; по данным экзит-полов и ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одерживает победу. За Светлану Тихановскую отдали голоса 3,89%.

При этом штаб Тихановской утверждает, что она побеждает как минимум на 20 участках в Минске. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что результаты выборов не отражают реальную ситуацию в стране.

Силовики в Минске применили резиновые пули и водометы против митингующих. Есть первый погибший в результате протестов. Подробнее о ситуации в Беларуси - в материале РБК-Украина.

Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании правительства. Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.

"Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - отметил Немчинов.

ЦИК назначил первые местные выборы в 24 регионах, но они не состоятся в ОРДЛО

Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины. Однако выборы не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Так, 25 октября состоятся 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Полный перечень назначенных первых выборов вскоре опубликуют на сайте ЦИК.

Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте превысило 700 человек

В ходе антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек. Ранее было известно о менее 500 пострадавших и об одном погибшем сотруднике правоохранительных органов. Об этом сообщает Al Jazeera.

Протесты в ливанской столице вспыхнули после того, как в порту Бейрута произошли мощные взрывы, жертвами которых стали более 150 человек. Взрывы повлекли повреждение и разрушение тысяч зданий.

Недовольные действиями властей ливанцы вышли на улицы 7 августа; протестующие обвиняли правительство в халатности, которая привела к взрыву в порту и ряду других последствий.

Мощные грозы и шквалы накроют половину страны: какие регионы пострадают

Погода в Украине 10 августа будет грозовой и дождливой для жителей северных и западных областей. Тем, кто в понедельник будет на востоке и юге страны не придется ожидать осадков, однако циклон снизит температуру воздуха в этих областях до +25… +30 градусов.

Как сообщается в обновленном прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра, грозовые ливни ожидаются во всей западной Украине, на севере и в некоторых центральных областях, а также в Сумской области. При этом ухудшение погоды приведет к снижению температуры воздуха до +25… +27 градусов.