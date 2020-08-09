Затримання і розгін протестувальників: що відбувається в Білорусі

Почалися зіткнення на площі Перемоги в Мінську
У Білорусі в день виборів президента проходять масові протести. Правоохоронці затримують протестувальників, деякі медіа блокують на території країни, детальніше про ситуацію в Білорусі - у матеріалі РБК-Україна.
23:04 За даними білоруських ЗМІ, в Вітебську тривають затримання учасників протесту, на даний момент їх як мінімум 10 осіб.
22:45 Ситуація у Мінську
22:42 За інформацією "Радіо Свобода", в Мінську біля Палацу спорту співробітники ОМОНу жорстоко затримують мітингуючих, але люди не розходяться. Крім того, повідомлялося про застосування світлошумових гранат для розгону протестуючих.
На площі Леніна в центрі Вітебська почали затримувати людей. ЗМІ пишуть, що громадян "пакують" в автозаки й кудись відвозять.
В'їзди в довколишні двори біля площі заблоковані співробітниками ДАІ. Правоохоронці в гучномовці закликали городян не скупчуватися на площі Леніна.
В Могилеве разогнали людей, которые собрались в центре. pic.twitter.com/N4VGZ3F5LN— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
У Мінську закликають людей в 20:00-20:30 збиратися біля своїх ділянок і рухатись до Стели.
"Далі ми показуємо свою єдність, займаємо центр міста і вимагаємо проведення нових виборів без Лукашенка! У разі силового сценарію переходимо до плану "Б", - йдеться в сообщенни на Telegram-каналі NEXTA.
За даними карти Google Maps, столиця Білорусі зараз виглядає так. Правоохоронці перекрили центральні вулиці Мінська.
Фото: Мінськ перекрили (Google Maps)
На всіх вулицях в центрі Мінська почалася акція автомобілістів - вони проїжджають і сигналять.
На площі Перемоги в Мінську почалися сутички між протестуючими та співробітниками ОМОН. За оцінкою телеканалу "Белсат", на проспекті Переможців зібралося близько двох тисяч людей.
Більшість з них міліція розігнала по дворах житлових будинків. Повідомляється про постраждалих в результатів зіткнень.
В країні перестали працювати сайти - ні tut.by, belta.by, ні навіть сайт ЦВК. У Мінську також не працюють Яндекс.Таксі і Убер.
Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.
Зазначимо, у Білорусі силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь".