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Затримання і розгін протестувальників: що відбувається в Білорусі

Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 23:06
Затримання і розгін протестувальників: що відбувається в Білорусі
Фото: перекритий Мінськ (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Почалися зіткнення на площі Перемоги в Мінську

У Білорусі в день виборів президента проходять масові протести. Правоохоронці затримують протестувальників, деякі медіа блокують на території країни, детальніше про ситуацію в Білорусі - у матеріалі РБК-Україна.

23:04 За даними білоруських ЗМІ, в Вітебську тривають затримання учасників протесту, на даний момент їх як мінімум 10 осіб.

22:45 Ситуація у Мінську

Затримання і розгін протестувальників: що відбувається в Білорусі

22:42 За інформацією "Радіо Свобода", в Мінську біля Палацу спорту співробітники ОМОНу жорстоко затримують мітингуючих, але люди не розходяться. Крім того, повідомлялося про застосування світлошумових гранат для розгону протестуючих.

Затримання

На площі Леніна в центрі Вітебська почали затримувати людей. ЗМІ пишуть, що громадян "пакують" в автозаки й кудись відвозять.

В'їзди в довколишні двори біля площі заблоковані співробітниками ДАІ. Правоохоронці в гучномовці закликали городян не скупчуватися на площі Леніна.

Люди збираються на масовий протест

У Мінську закликають людей в 20:00-20:30 збиратися біля своїх ділянок і рухатись до Стели.

"Далі ми показуємо свою єдність, займаємо центр міста і вимагаємо проведення нових виборів без Лукашенка! У разі силового сценарію переходимо до плану "Б", - йдеться в сообщенни на Telegram-каналі NEXTA.

Мінськ перекрили

За даними карти Google Maps, столиця Білорусі зараз виглядає так. Правоохоронці перекрили центральні вулиці Мінська.

Затримання і розгін протестувальників: що відбувається в БілорусіФото: Мінськ перекрили (Google Maps)

На всіх вулицях в центрі Мінська почалася акція автомобілістів - вони проїжджають і сигналять.

Сутички в Мінську

На площі Перемоги в Мінську почалися сутички між протестуючими та співробітниками ОМОН. За оцінкою телеканалу "Белсат", на проспекті Переможців зібралося близько двох тисяч людей.

Більшість з них міліція розігнала по дворах житлових будинків. Повідомляється про постраждалих в результатів зіткнень.

Білоруські сайти перестали працювати

В країні перестали працювати сайти - ні tut.by, belta.by, ні навіть сайт ЦВК. У Мінську також не працюють Яндекс.Таксі і Убер.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.

Зазначимо, у Білорусі силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь".

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