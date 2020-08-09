Кількість постраждалих в ході протестів в Бейруті перевищила 700 осіб

Фото: протести в Бейруті (twitter.com/Nabilismail)

Військові взяли під контроль центр міста

В ході антиурядових виступів в столиці Лівану постраждали 728 осіб. Раніше було відомо про щонайменше 500 постраждалих і про одного загиблого співробітника правоохоронних органів.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Зараз військовим вдалося взяти під контроль центр міста. Протестувальників немає на площі Пляс де Мартір. Звільнено всі урядові будівлі, захоплені демонстрантами.

Раніше повідомлялося, що в ході масової антиурядової демонстрації в столиці Лівану почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів. Поліція під час зіткнень використовувала сльозогінний газ і спецзасоби.

Протести в ліванській столиці спалахнули після того, як в порту Бейрута сталися потужні вибухи, жертвами яких стали понад 150 осіб. Вибухи спричинили пошкодження і руйнування тисяч будівель.

Невдоволені діями влади ліванці вийшли на вулиці 7 серпня; протестувальники звинувачували уряд в недбалості, яка призвела до вибуху в порту і ряду інших наслідків.

Прем'єр-міністр Лівану Хассан Діаб закликав провести дострокові парламентські вибори в зв'язку з вибухом в порту Бейрута, таку заяву він зробив на тлі захоплення урядових будівель.