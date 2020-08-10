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Силовики в Мінську застосували гумові кулі і водомети проти мітингувальників

Білорусь, Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 01:10
Силовики в Мінську застосували гумові кулі і водомети проти мітингувальників
Фото: протести в Белорусі (twitter.com/NEXTA_EN)
Автор: Артур Родивилов

Є поранені

У центрі Мінська силовики проти протестувальників застосували гумові кулі. Також правоохоронні органи застосували водомети.

Про це повідомляє "Наша Нива".

Кілька людей було поранено в ноги. Їхня точна кількість невідома. Трьох поранених забрала "швидка".

Також ЗМІ писали про застосування світлошумових гранат. Одна з них потрапила в груди демонстрантів Роману Зайцеву. Постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, протести в центрі Мінська почалися після закриття виборчих дільниць. Мітингувальники вважають оголошені попередні результати голосування сфальсифікованими.

Державний екзит-пол показав перемогу чинного президента Олександра Лукашенка з результатом майже 80%; тоді як головний опозиційний кандидат Світлана Тіхановська отримала близько 7%.

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