Силовики в Мінську застосували гумові кулі і водомети проти мітингувальників

Є поранені
У центрі Мінська силовики проти протестувальників застосували гумові кулі. Також правоохоронні органи застосували водомети.
Про це повідомляє "Наша Нива".
Кілька людей було поранено в ноги. Їхня точна кількість невідома. Трьох поранених забрала "швидка".
Також ЗМІ писали про застосування світлошумових гранат. Одна з них потрапила в груди демонстрантів Роману Зайцеву. Постраждалого госпіталізували.
Стычки продолжаются. pic.twitter.com/5KX5c9p6QH— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Нагадаємо, протести в центрі Мінська почалися після закриття виборчих дільниць. Мітингувальники вважають оголошені попередні результати голосування сфальсифікованими.
Державний екзит-пол показав перемогу чинного президента Олександра Лукашенка з результатом майже 80%; тоді як головний опозиційний кандидат Світлана Тіхановська отримала близько 7%.