Україна закриває КПВВ на адмінкордоні з Кримом

КПВВ закриють з 9 по 30 серпня
Україна закриває контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду.
Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.
Згідно з рішенням уряду, КПВВ буде закрито з 8:00 9 серпня по 8:00 30 серпня.
"Рішення спрямоване на запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2", - зазначив Немчинов.
Пропуск через КПВВ буде дозволений лише для українців та членів їх сімей:
Виїзд з тимчасово окупованої території Криму інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції. Виїзд і в'їзд в Крим для українців за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з Минреинтеграции.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другу хвилю COVID-19.
Також РБК-Україна писало, що в Україні останні чотири дні фіксуються антирекорди за кількістю нових випадків коронавіруса.