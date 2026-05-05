Война в Украине

Потери РФ превышают мобилизацию 5 месяцев подряд. Украина готовит врагу новую "планку"

12:28 05.05.2026 Вт
2 мин
Какова цель Украины на фронте?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный (Getty Images)
В прошлом месяце на фронте было уничтожено или тяжело ранено 35 203 российских военных. Таким образом, Россия пятый месяц подряд теряет больше солдат, чем способна мобилизовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

"За апрель уничтожено или тяжело ранено 35 203 российских военных - все поражения подтверждены на видео. Это означает, что уже пятый месяц подряд Россия теряет больше, чем способна мобилизовать, и постепенно захлебывается потерями. Уверенно движемся к показателю 50 000 ликвидированных оккупантов ежемесячно", - отметил он.

Федоров подчеркнул, что целью Украины является достижение такого уровня потерь российских оккупантов, при котором их дальнейшее продвижение станет невозможным.

"Продолжаем системно усиливать защиту неба. Дроны-перехватчики уже стали неотъемлемой частью ПВО: 194 подразделения имеют подтвержденные сбития Shahed и в очередной раз фиксируем рекордные показатели перехватов", - рассказал министр обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество поражений на расстоянии более 20 километров выросло вдвое по сравнению с мартом и в четыре раза - по сравнению с февралем.

Президент также отметил необходимость роста количества роботизированных миссий. Он отметил, что в апреле было осуществлено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК.

Отметим, в течение прошлого месяца украинские Силы беспилотных систем поразили 38 единиц российской техники ПВО на сумму около 1,1 млрд долларов.

РБК-Украина также писало, что Россия вербует иностранцев из более чем 130 стран, обещая им тыловую работу, а отправляет на штурмы. Однако выживают далеко не все из них - известно о гибели более пяти тысяч таких бойцов с начала полномасштабной войны.

