РФ забирает с фронта боеспособных солдат на шоу в Москве, оставляя хилых и неподготовленных

07:30 05.05.2026 Вт
Кремль отбирает лучших военных на Константиновском направлении для парада на 9 мая
aimg Юлия Маловичко
РФ забирает с фронта боеспособных солдат на шоу в Москве, оставляя хилых и неподготовленных
Кремль забирает с фронта лучших солдат, чтобы показать их на шоу в Москве - на параде 9 мая. В итоге остаются неопытные, из-за чего враг несет потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ в Telegram.

"Агенты АТЕШ сообщают, что на Константиновском направлении в 4-й ОМБр и 1-ом мотострелковом полку в преддверии парада Победы 9 мая с фронта массово выводят боеспособных военнослужащих", - говорится в сообщении.

Известно, что оккупантов перебрасывают в тыл для репетиций и подготовки к параду в Москве, оставляя позиции на передовой в руках тех, кто остался. Как пишут в движении, в итоге на фронте остаются хилые и неподготовленные.

"Фронт держится на "резерве" из тех, кто едва способен воевать, что приводит к полному хаосу в обороне", - добавили в АТЕШ.

Сообщается, что из-за этого тактика ведения боев у россиян кардинально изменилась - теперь они берут не качеством, а количеством.

"Бросают в атаки толпы неподготовленных солдат, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку профессионалов. Результат предсказуем - количество "200" (убитых) и "300" (раненых) резко возросло, потери бьют рекорды, а мораль в подразделениях на нуле", - добавили партизаны.

Напомним, РФ предложила Украине временное прекращение огня на период проведения парада в Москве 9 мая.

В случае, если Киев не станет придерживаться временной тишины, Кремль обещает атаковать Киев.

