Украина за весну вчетверо нарастила количество ударов дронами на более чем 20 км
Количество мидлстрайков в апреле на расстояние более 20 километров выросло вдвое по сравнению с мартом и в четыре раза - по сравнению с февралем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о результатах доклада украинских военных и министра обороны по итогам апреля. Он отметил, что результаты в уничтожении врага были "сильными".
"Россия ежемесячно несет значительные потери в личном составе, и за апрель более 35 тысяч убитыми и тяжело ранеными. По каждому поражению есть четкое подтверждение", - говорится в заявлении Зеленского.
Он отметил, что Силы обороны держат стабильный уровень защиты позиций украинских защитников и задачей является наращивание результатов.
"Существенно возросло и количество мидлстрайков. Сейчас поражений на расстоянии 20+ километров вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза - по сравнению с февралем. И будет еще больше. Это приоритетное направление", - подчеркнул президент.
Увеличение количества роботизированных миссий
Глава государства отметил необходимость роста количества роботизированных миссий. Он рассказал, что в прошлом месяце было осуществлено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК, но добавил, что в масштабах фронта такой работы нужно значительно больше.
"Соответственно, контрактирование НРК, производство, поставки в войска должны постоянно расти. Май должен дать большие показатели, и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны", - заявил Зеленский.
Президент отметил, что наращивание производства всех типов дронов и роботизированных систем будет продолжаться и в дальнейшем.
Напомним, Владимир Зеленский недавно заявил, что ВСУ впервые сумели с помощью беспилотников и НРК взять под контроль позицию россиян. В той операции пехота участия не принимала.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в марте роботизированные комплексы выполнили на 50% больше задач, чем в феврале.