Втрати РФ перевищують мобілізацію 5 місяців поспіль. Україна готує ворогу нову "планку"
Минулого місяця на фронті було знищено або важко поранено 35 203 російських військових. Таким чином, Росія п’ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж здатна мобілізувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова.
"За квітень знищено або важко поранено 35 203 російських військових - усі ураження підтверджені на відео. Це означає, що вже п’ятий місяць поспіль Росія втрачає більше, ніж здатна мобілізувати, і поступово захлинається втратами. Упевнено рухаємося до показника 50 000 ліквідованих окупантів щомісяця", - зазначив він.
Федоров наголосив, що метою України є досягнення такого рівня втрат російських окупантів, за якого їх подальше просування стане неможливим.
"Продовжуємо системно посилювати захист неба. Дрони-перехоплювачі вже стали невід’ємною частиною ППО: 194 підрозділи мають підтверджені збиття Shahed і вкотре фіксуємо рекордні показники перехоплень", - розповів міністр оборони.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість уражень на відстані понад 20 кілометрів зросла удвічі порівняно з березнем та в чотири рази - порівняно з лютим.
Президент також наголосив на необхідності зростання кількості роботизованих місій. Він зазначив, що у квітні було здійснено понад 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК.
Зазначимо, протягом минулого місяця українські Сили безпілотних систем уразили 38 одиниць російської техніки ППО на суму близько 1,1 млрд доларів.
РБК-Україна також писало, що Росія вербує іноземців з більш ніж 130 країн, обіцяючи їм тилову роботу, а відправляє на штурми. Проте виживають далеко не всі з них - відомо про загибель понад п'яти тисяч таких бійців від початку повномасштабної війни.