Миллиардные потери для РФ: сколько техники ПВО уничтожили ВСУ за апрель
В течение апреля 2026 года украинские Силы беспилотных систем поразили 38 единиц вражеской техники ПВО на сумму около 1,1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем.
Какая техника была поражена
Как отметили военные, подразделения действуют в координации с Центром глубинных поражений и наносят удары по объектам противника.
За отчетный период было поражено 25 зенитно-ракетных комплексов, среди которых:
- ЗРК "Тор"
- "Тор-М2"
- "Бук"
- "Панцирь"
- "Оса"
- ЗУ-23-2 на МТЛБ
- С-350
Кроме того, украинские бойцы вывели из строя 13 средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
В частности, речь идет о комплексах "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЭБ "Палантин", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и РЛС 92Н6Е из состава комплекса С-400.
Расширение глубины ударов
Военные отмечают, что операция "ППОцид" продолжается. Группировка продолжает наращивать темп и расширять глубину поражений.
"Группировка СБС меняет характер современной войны и обеспечивает возможность нанесения асимметричных ударов далеко за линией соприкосновения в районах, которые противник ранее считал относительно безопасными", - говорится в сообщении.
Удары по тылу врага
Напомним, украинские военные регулярно наносят результативные удары по военным объектам оккупантов как на воде, так и в глубоком тылу.
Недавно в порту Приморск был поражен российский ракетный корабль "Каракурт", который является носителем крылатых ракет "Калибров".
Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем провели серию прицельных ударов по средствам ПВО и объектам управления российской армии.
Также стоит упомянуть успешную атаку, когда украинские дроны преодолели 1700 км до аэродрома "Шагол" и уничтожили четыре российских самолета (Су-34 и Су-57).