Миллиардные потери для РФ: сколько техники ПВО уничтожили ВСУ за апрель

В течение апреля 2026 года украинские Силы беспилотных систем поразили 38 единиц вражеской техники ПВО на сумму около 1,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем.

"Группировка СБС меняет характер современной войны и обеспечивает возможность нанесения асимметричных ударов далеко за линией соприкосновения в районах, которые противник ранее считал относительно безопасными", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что операция "ППОцид" продолжается. Группировка продолжает наращивать темп и расширять глубину поражений .

В частности, речь идет о комплексах "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЭБ "Палантин", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и РЛС 92Н6Е из состава комплекса С-400.

Кроме того, украинские бойцы вывели из строя 13 средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

За отчетный период было поражено 25 зенитно-ракетных комплексов, среди которых:

Как отметили военные, подразделения действуют в координации с Центром глубинных поражений и наносят удары по объектам противника.

Удары по тылу врага

Напомним, украинские военные регулярно наносят результативные удары по военным объектам оккупантов как на воде, так и в глубоком тылу.

Недавно в порту Приморск был поражен российский ракетный корабль "Каракурт", который является носителем крылатых ракет "Калибров".

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем провели серию прицельных ударов по средствам ПВО и объектам управления российской армии.

Также стоит упомянуть успешную атаку, когда украинские дроны преодолели 1700 км до аэродрома "Шагол" и уничтожили четыре российских самолета (Су-34 и Су-57).