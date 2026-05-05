Оккупанты повторно ударили по спасателям на Полтавщине, есть погибшие и более 35 раненых

Россия ночью ударила ракетой по спасателям, которые тушили пожар на газовом объекте Полтавщины. Два человека погибли, еще 23 получили ранения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины , ГСЧС и Нафтогаз .

Удар по спасателям нанесли после того, как они прибыли на место первого обстрела.

Двойной удар

Ночью враг атаковал объект газодобычи на Полтавщине. Вспыхнул масштабный пожар.

Когда на место прибыли подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций и начали тушение, россияне ударили повторно - на этот раз ракетой непосредственно по людям.

В результате атаки погибли двое спасателей.

Фото: погибшие в результате атаки спасатели (t.me/mvs_ukraine)

Виктор Кузьменко - заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины, Герой Украины. После удара по Полтаве в 2024 году под его руководством спасли 17 человек. Участвовал в более 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов.

Дмитрий Скриль - пожарный-спасатель, на службе более 20 лет. Неоднократно тушил сложные пожары на объектах нефтегазовой промышленности после вражеских ударов.

Количество пострадавших

Фото: в Нафтогазе показали последствия атаки (https://t.me/NaftogazUA/2844)

Кроме двух погибших спасателей, от повторного удара погибли еще трое работников Нафтогаза. Ранены 8 человек, 23 спасателя получили травмы. Трое - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

"Этой ночью россия унесла жизни трех наших коллег и двух спасателей ГСЧС Украины. Еще 37 человек получили ранения", - добавили в Нафтогазе.

Реакция МВД

"Это сознательные удары по тем, кто спасает жизни. Мы фиксируем каждое военное преступление РФ. Враг должен понести ответственность за убийства украинцев", - говорится в заявлении МВД.