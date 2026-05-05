ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты повторно ударили по спасателям на Полтавщине, есть погибшие и более 35 раненых

09:25 05.05.2026 Вт
2 мин
Россия нанесла коварный удар во время ликвидации последствий атаки на газодобычу
aimg Елена Чупровская
Оккупанты повторно ударили по спасателям на Полтавщине, есть погибшие и более 35 раненых Фото: Трагедия на Полтавщине: из-за повторного удара РФ погибли спасатели (facebook.com DSNSSUMY))
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Россия ночью ударила ракетой по спасателям, которые тушили пожар на газовом объекте Полтавщины. Два человека погибли, еще 23 получили ранения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины, ГСЧС и Нафтогаз.

Читайте также: Украина готова закончить войну и 6 мая покажет, хочет ли того же Россия, - Сибига

Удар по спасателям нанесли после того, как они прибыли на место первого обстрела.

Двойной удар

Ночью враг атаковал объект газодобычи на Полтавщине. Вспыхнул масштабный пожар.

Когда на место прибыли подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций и начали тушение, россияне ударили повторно - на этот раз ракетой непосредственно по людям.

В результате атаки погибли двое спасателей.

Оккупанты повторно ударили по спасателям на Полтавщине, есть погибшие и более 35 раненыхФото: погибшие в результате атаки спасатели (t.me/mvs_ukraine)

Виктор Кузьменко - заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины, Герой Украины. После удара по Полтаве в 2024 году под его руководством спасли 17 человек. Участвовал в более 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов.

Дмитрий Скриль - пожарный-спасатель, на службе более 20 лет. Неоднократно тушил сложные пожары на объектах нефтегазовой промышленности после вражеских ударов.

Количество пострадавших

Оккупанты повторно ударили по спасателям на Полтавщине, есть погибшие и более 35 раненыхФото: в Нафтогазе показали последствия атаки (https://t.me/NaftogazUA/2844)

Кроме двух погибших спасателей, от повторного удара погибли еще трое работников Нафтогаза. Ранены 8 человек, 23 спасателя получили травмы. Трое - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

"Этой ночью россия унесла жизни трех наших коллег и двух спасателей ГСЧС Украины. Еще 37 человек получили ранения", - добавили в Нафтогазе.

Реакция МВД

"Это сознательные удары по тем, кто спасает жизни. Мы фиксируем каждое военное преступление РФ. Враг должен понести ответственность за убийства украинцев", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, той же ночью Россия ударила по Полтавщине ракетами и дронами более широко.

Как сообщает РБК-Украина, в результате атаки повреждено промышленное предприятие и железнодорожную инфраструктуру, без газа остались более 3400 абонентов.

В целом по региону зафиксировано 5 погибших и более 35 раненых.

Ночь на 5 мая оказалась тяжелой для всей страны.

Как сообщает РБК-Украина, под ударами дронов и ракет оказались Киевщина, Харьков, Днепр, Запорожье и другие регионы - есть повреждения жилых домов, гражданской инфраструктуры и пострадавшие в нескольких областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз Украины Полтава ГСЧС УДАР Атака дронов
Новости
Зеленский пообещал действовать зеркально после ночной массированной атаки РФ
Зеленский пообещал действовать зеркально после ночной массированной атаки РФ
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной