Вторичных санкций не будет? Китай и США хотят продлить "тарифное перемирие" на 90 дней

Собственные источники, знакомые с намерениями США и Китая, подтвердили изданию, что обе страны хотели бы продолжить "тарифное перемирие". Срок договоренности, заключенной Пекином и Вашингтоном в мае, истекает 12 августа.

Переговоры в Стокгольме не принесут конкретных прорывов, поскольку запланирован обмен мнениями вокруг спорных вопросов между США и Китаем. Однако стороны хотят договориться не вводить новых тарифов и не "эскалировать" напряженность вокруг "торговых войн".

Китай также планирует надавить на США с требованием отменить 20%-ные "фентаниловые" тарифы, которые ввел президент Дональд Трамп. Однако нет никаких признаков, что Соединенные Штаты согласятся на требование Пекина.

Общий средний тариф на китайские товары, которые экспортируются в США, уже сейчас составляет примерно 51,1%, пишет издание. Китай хочет существенного снижения тарифных барьеров.

"Китай всегда занимал конструктивную позицию и настаивал на решении вопросов путем равноправного диалога и консультаций... Китай готов сотрудничать с США, чтобы использовать экономические и торговые переговоры в Швеции как возможность для постоянного укрепления консенсуса, накопления взаимного доверия, уменьшения ошибочных оценок и укрепления сотрудничества", - заявил рупор правящей Коммунистической партии Китая, газета "Жэньминь Жибао".

Со своей стороны, министр финансов США Скотт Бессент подтвердил в эфире одного из американских телеканалов, что планирует договариваться о продлении "тарифного перемирия". А министр торговли США Говард Лутник заявил, что среди тем обсуждения может быть также вопрос TikTok - эту платформу могут запретить в США, если она не сменит владельца.