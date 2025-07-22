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Большинство компонентов - из Китая. В ГУР раскрыли технические подробности нового дрона РФ

Вторник 22 июля 2025 09:09
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Большинство компонентов - из Китая. В ГУР раскрыли технические подробности нового дрона РФ Фото: в ГУР раскрыли технические подробности о новом дроне РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ГУР Минобороны Украины раскрыло подробности о технических составляющих и характеристиках нового дрона, который РФ использует для обнаружения позиций украинской ПВО и ее перегрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

Так, по отдельным данным, он также может нести боевую часть весом до 15 кг. Аппарат имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136, но значительно меньше. Все составляющие и блоки на БпЛА - китайского происхождения.

Китайские компоненты в дронах

"Почти половина из них: полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито - от одной китайской компании CUAV Technology", - добавили в ГУР.

Отмечается, что в октябре 2022 года компания объявила об ограничении поставок своей продукции в Украину и РФ с целью недопущения ее использования в военных целях. Впрочем, в 2023 году в РФ презентовали дрон вертикального взлета якобы собственной разработки, который оказался изделием CUAV Technology.

Кроме продукции CUAV, в таких дронах используются двигатель и электронный модуль зажигания бренда DLE, сервоприводы KST, FPV-камера Razer производства Foxeer Technology, модуль передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing Technology и аккумулятор HRB Power.

Указанное устройство позволяет организовывать канал передачи данных от беспилотника к его наземной станции или от БпЛА к БпЛА, расширяя таким образом возможности по ведению разведки.

Большинство компонентов - из Китая. В ГУР раскрыли технические подробности нового дрона РФ

Двигатель дрона от "Гербери"

Двигатели DLE ранее уже использовались РФ в БПЛА "Гербера" и "Пародия", сервоприводы KST - в БПЛА Shahed-136 и V2U, универсальных модулях планирования и коррекции и авиационных бомб.

Также беспилотник оснащен китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign. Как и оригинальный образец, китайское изделие предназначено для передачи данных на большом расстоянии (до 40 км в прямой видимости в зависимости от антенны).

Анализ вражеской техники от ГУР

Аналитики ГУР детально изучают конструкцию нового вооружения россиян. В частности, недавно специалисты раскрыли технические характеристики крылатой ракеты S8000 "бандероль", которая может использоваться с ударных вертолетов Ми-28Н.

Также Главное управление разведки обнародовало техническую "распаковку" нового российского ударного беспилотника V2U, который активно применяется на Сумском направлении. Особенность аппарата - автономный выбор целей благодаря искусственному интеллекту.

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