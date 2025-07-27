Вторинних санкцій не буде? Китай та США хочуть продовжити "тарифне перемир'я" на 90 днів

США та Китай можуть продовжити так зване "тарифне перемир'я" під час переговорів у Стокгольмі, які почнуться 28 липня. Ймовірний термін продовження складе не менше 90 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
Власні джерела, знайомі з намірами США та Китаю, підтвердили виданню, що обидві країни хотіли б продовжити "тарифне перемир'я". Термін домовленості, укладеної Пекіном та Вашингтоном у травні, спливає 12 серпня.
Переговори у Стокгольмі не принесуть конкретних проривів, оскільки запланований обмін думками навколо спірних питань між США та Китаєм. Проте сторони хочуть домовитися не впроваджувати нових тарифів та не "ескалувати" напруженість навколо "торгівельних воєн".
Китай також планує натиснути на США з вимогою скасувати 20%-ві "фентанілові" тарифи, які впровадив президент Дональд Трамп. Проте немає жодних ознак, що Сполучені Штати погодяться на вимогу Пекіна.
Загальний середній тариф на китайські товари, які експортуються до США, вже зараз складає приблизно 51,1%, пише видання. Китай хоче суттєвого зниження тарифних бар'єрів.
"Китай завжди займав конструктивну позицію та наполягав на вирішенні питань шляхом рівноправного діалогу та консультацій... Китай готовий співпрацювати зі США, щоб використати економічні та торгівельні переговори у Швеції як можливість для постійного зміцнення консенсусу, накопичення взаємної довіри, зменшення помилкових оцінок та зміцнення співпраці", - заявив рупор правлячої Комуністичної партії Китаю, газета "Женьмінь Жибао".
Зі свого боку, міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив у ефірі одного з американських телеканалів, що планує домовлятися про продовження "тарифного перемир'я". А міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що серед тем обговорення може бути також питання TikTok - цю платформу можуть заборонити в США, якщо вона не змінить власника.
При цьому невідомо, як саме вплинуть переговори щодо "тарифного перемир'я" на ультиматум, який висунув Трамп Росії та покупцям російських енергоресурсів.
Нагадаємо, що Трамп 14 липня дав Путіну 50 днів для того, щоб припинити військові дії проти України. В іншому разі президент США пообіцяв запровадити проти РФ жорсткі санкції.
При цьому вторинні санкції торкнуться також покупців російської нафти - в першу чергу Китаю, Індії та Туреччини. Особливо дістанеться Китаю, який активно підтримує російський режим.
На Китай зараз і без того йде шалений тиск з боку США. Так, посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що "Китай прорахувався" та повинен терміново припинити "субсидування російської війни". А в ООН США звинуватили Пекін у прямій підтримці російської агресії в Україні.
Євросоюз зі свого боку вчергове висунув Китаю вимогу припинити допомагати Росії у війні проти України. Також ЄС ввів санкції проти кількох китайських банків, які працювали з росіянами - через що в Китаї почалася істерика та полетіли вимоги скасувати ці обмеження.
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