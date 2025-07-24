ЕС в очередной раз призвал Китай не поддерживать военную машину России
Европейский Союз призвал Китай не предоставлять России никакой материальной помощи, которая бы поддерживала военно-промышленную базу страны-агрессора для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европейского Совета после саммита ЕС-Китай.
Как сообщается, во время саммита лидеры ЕС и Китая обсудили российскую агрессивную войну против Украины.
Евросоюз подчеркнул, что эта война является не только экзистенциальной угрозой для Украины, но и для глобальной безопасности.
Также ЕС повторил, что, как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай несет особую ответственность за соблюдение международного порядка, основанного на правилах, Устава ООН и международного права. Отмечается, что вторжение России в Украину является явным случаем их нарушения.
"ЕС повторил свои призывы к Китаю не предоставлять никакой материальной поддержки, которая бы поддерживала военно-промышленную базу России. ЕС призвал Китай использовать свое влияние для поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, ЕС отметил, что поставки КНДР войск и оружия в поддержку войны России против Украины создает значительные риски для безопасности в Европе, а также в Восточной Азии.
Китай сотрудничает с Россией
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай якобы занимает нейтральную позицию, призывая к мирному урегулированию конфликта дипломатическим путем.
Пекин не осудил российское вторжение, впрочем, выступал за "уважение к суверенитету всех стран".
В то же время Китай сохраняет тесные экономические и политические связи с Россией, включая рост торговли.
Стоит отметить, что Китай помогает России оружием, а на фронте в Украине воюют китайские солдаты.
В частности, недавно СМИ сообщали, что китайские боевые двигатели скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.
Кроме того, недавно ЕС включил в новый пакет санкций два китайских финансовых учреждения и пять компаний, зарегистрированных в КНР, из-за тесных связей Китая с Россией, которая продолжает войну против Украины. Под санкции попали, в частности, банки, осуществляющие операции с криптовалютами.
В связи с этим Пекин выразили официальное недовольство Европейскому Союзу.
Как писали СМИ, во время встречи с главным дипломатом ЕС Каей Каллас министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.
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