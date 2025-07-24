ЕС в очередной раз призвал Китай не поддерживать военную машину России

Европейский Союз призвал Китай не предоставлять России никакой материальной помощи, которая бы поддерживала военно-промышленную базу страны-агрессора для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европейского Совета после саммита ЕС-Китай.

Как сообщается, во время саммита лидеры ЕС и Китая обсудили российскую агрессивную войну против Украины.

Евросоюз подчеркнул, что эта война является не только экзистенциальной угрозой для Украины, но и для глобальной безопасности.

Также ЕС повторил, что, как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай несет особую ответственность за соблюдение международного порядка, основанного на правилах, Устава ООН и международного права. Отмечается, что вторжение России в Украину является явным случаем их нарушения.

"ЕС повторил свои призывы к Китаю не предоставлять никакой материальной поддержки, которая бы поддерживала военно-промышленную базу России. ЕС призвал Китай использовать свое влияние для поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, ЕС отметил, что поставки КНДР войск и оружия в поддержку войны России против Украины создает значительные риски для безопасности в Европе, а также в Восточной Азии.