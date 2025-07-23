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"ЕС наказал банки Пекина": Китай протестует из-за санкций за поддержку России

Среда 23 июля 2025 10:58
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"ЕС наказал банки Пекина": Китай протестует из-за санкций за поддержку России Фото: министр торговли Китая Ван Вэньтао (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Пекин выразил официальное недовольство Европейскому Союзу из-за включения двух китайских банков в новый пакет санкций против России из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао подал "официальные жалобы" во время видеоконференции с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем. Встреча состоялась на фоне сохранения тесных экономических связей Китая с Россией, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины.

"Две стороны провели откровенные и углубленные обсуждения экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ЕС и связанных с этим вопросов", - говорится в заявлении китайского министерства.

Ван также подал официальные жалобы о включении ЕС двух китайских финансовых учреждений в 18-й раунд санкций против России.

Хотя Пекин продолжает позиционировать себя как нейтральная сторона в конфликте, он до сих пор не осудил агрессию России против Украины и, как отмечают западные обозреватели, оставляет за Москвой статус "стратегического партнера".

Под санкциями

Напомним, из-за тесных связей Китая с Россией, которая ведет войну против Украины, Европейский Союз ввел санкции против двух китайских банков и пяти компаний, зарегистрированных в КНР. Под удар попали финансовые учреждения, работающие с криптовалютами.

В Министерстве коммерции КНР уже заявили, что такие действия "серьезно повредили торговым, экономическим и финансовым отношениям", и отметили, что Пекин будет принимать необходимые меры для защиты "законных прав и интересов китайских компаний и финансовых учреждений".

Подробнее о том, чего коснулся 18 пакет санкций ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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