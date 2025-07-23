"ЕС наказал банки Пекина": Китай протестует из-за санкций за поддержку России

Пекин выразил официальное недовольство Европейскому Союзу из-за включения двух китайских банков в новый пакет санкций против России из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

Министр торговли Китая Ван Вэньтао подал "официальные жалобы" во время видеоконференции с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем. Встреча состоялась на фоне сохранения тесных экономических связей Китая с Россией, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины.

"Две стороны провели откровенные и углубленные обсуждения экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ЕС и связанных с этим вопросов", - говорится в заявлении китайского министерства.

Ван также подал официальные жалобы о включении ЕС двух китайских финансовых учреждений в 18-й раунд санкций против России.

Хотя Пекин продолжает позиционировать себя как нейтральная сторона в конфликте, он до сих пор не осудил агрессию России против Украины и, как отмечают западные обозреватели, оставляет за Москвой статус "стратегического партнера".