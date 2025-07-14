Трамп разочарован Путиным и дал 50 дней на мирное соглашение: угрожает 100% тарифами

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с генсекретарем Марком Рютте.

По словам Трампа, если стороны не достигнут соглашения в течение 50 дней, США введут новые вторичные тарифы.

"Мы потратили примерно 350 миллиардов долларов на эту войну с Россией и Украиной. И мы хотим, чтобы она закончилась", - подчеркнул Трамп.

Он подчеркнул, что не считает эту войну своей: "Это была не моя война, это была война Байдена. Я пытаюсь вытащить вас из нее".

Трамп также отметил, что ожидал мирного соглашения с Путиным еще два месяца назад, но этого не произошло.

"Похоже, этого не произойдет", - добавил он.

В связи с этим Трамп пообещал ввести жесткие экономические меры: "Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100. И так оно и будет".

Он также выразил надежду, что таких мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.

Изменение подходов Трампа в отношении России

В последнее время президент США Дональд Трамп изменил риторику в отношении российского диктатора Владимира Путина на фоне масштабных обстрелов Украины.

Во вторник, 8 июля, Трамп заявил, что Путин "втирает ему полную чушь" и добавил, что "очень серьезно рассматривает" санкционный законопроект, предложенный сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% для стран, закупающих российские нефть, бензин или нефтехимию.