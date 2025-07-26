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США обвиняют Китай в поддержке армии РФ: противостояние в ООН обостряется

Суббота 26 июля 2025 11:15
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США обвиняют Китай в поддержке армии РФ: противостояние в ООН обостряется Фото: США и Китай столкнулись в ООН из-за поддержки России (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США обвинили Китай в поддержке войны РФ. В Совбезе ООН состоялся жесткий спор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вашингтон заявил, что Пекин должен прекратить поставки товаров двойного назначения, которые укрепляют российскую армию.

Во время заседания Совета Безопасности ООН представительница США Дороти Ши прямо обвинила Китай в содействии агрессии России против Украины.

По ее словам, китайские компоненты регулярно обнаруживают в беспилотниках, вооружении и технике, которую РФ применяет для атак.

Вашингтон призвал Пекин прекратить экспорт товаров двойного назначения, которые попадают в российский ВПК и позволяют Кремлю поддерживать высокий темп ударов по украинской инфраструктуре.

В ответ представитель Китая Гэн Шуан заявил, что его страна не является стороной конфликта и никогда не поставляла летальное оружие.

Он призвал США прекратить провоцировать конфронтацию и вместо этого "способствовать прекращению огня и диалогу".

На этом фоне агентство Reuters опубликовало расследование о схемах доставки китайских двигателей в Россию через фиктивные фирмы.

По данным журналистов, двигатели маскируют под "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные санкции.

Ультиматум Трампа

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин врет и не хочет завершения войны.

Президент США дал Кремлю 50 дней на мирное соглашение, угрожая 100% вторичными санкциями против российской нефтеотрасли. Трамп также предположил, что ограничения могут ввести еще раньше.

Напомним, что Соединенные Штаты в ООН напомнили Кремлю о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней и раскритиковали Китай за помощь оборонному сектору РФ.

Американский посол отметила, что Россия продолжает убивать украинских мирных жителей.

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