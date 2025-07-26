США обвиняют Китай в поддержке армии РФ: противостояние в ООН обостряется

США обвинили Китай в поддержке войны РФ. В Совбезе ООН состоялся жесткий спор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Вашингтон заявил, что Пекин должен прекратить поставки товаров двойного назначения, которые укрепляют российскую армию.

Во время заседания Совета Безопасности ООН представительница США Дороти Ши прямо обвинила Китай в содействии агрессии России против Украины.

По ее словам, китайские компоненты регулярно обнаруживают в беспилотниках, вооружении и технике, которую РФ применяет для атак.

Вашингтон призвал Пекин прекратить экспорт товаров двойного назначения, которые попадают в российский ВПК и позволяют Кремлю поддерживать высокий темп ударов по украинской инфраструктуре.

В ответ представитель Китая Гэн Шуан заявил, что его страна не является стороной конфликта и никогда не поставляла летальное оружие.

Он призвал США прекратить провоцировать конфронтацию и вместо этого "способствовать прекращению огня и диалогу".

На этом фоне агентство Reuters опубликовало расследование о схемах доставки китайских двигателей в Россию через фиктивные фирмы.

По данным журналистов, двигатели маскируют под "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные санкции.