"Китай просчитался": у Трампа строго предостерегли Пекин от дальнейшей поддержки России

Китай должен прекратить "субсидирование войны" в Украине через поддержку российского режима и российских военных усилий. В противном случае он столкнется с санкциями от президента США Дональда Трампа в виде вторичных тарифов.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Уитакер напомнил, что Белый дом введет вторичные тарифы против всех стран, которые покупают российские энергоресурсы, если Москва в течение нескольких недель не согласится на мирное соглашение.

Между тем Китай, добавил посол США, считает, что ведет "ведет опосредованную войну через Россию". А некоторые заявления китайского правительства свидетельствуют, что Китай желает втягивания США и союзников в войну в Украине.