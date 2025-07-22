"Китай просчитался": у Трампа строго предостерегли Пекин от дальнейшей поддержки России
Китай должен прекратить "субсидирование войны" в Украине через поддержку российского режима и российских военных усилий. В противном случае он столкнется с санкциями от президента США Дональда Трампа в виде вторичных тарифов.
Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Уитакер напомнил, что Белый дом введет вторичные тарифы против всех стран, которые покупают российские энергоресурсы, если Москва в течение нескольких недель не согласится на мирное соглашение.
Между тем Китай, добавил посол США, считает, что ведет "ведет опосредованную войну через Россию". А некоторые заявления китайского правительства свидетельствуют, что Китай желает втягивания США и союзников в войну в Украине.
"Мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что они хотят занять Соединенные Штаты и наших союзников этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических вызовах. Я считаю, что Китай просчитался. Я думаю, что их нужно упрекнуть за то, что они субсидируют эти убийства, которые происходят на полях сражений в Украине", - отметил он.
Ультиматум Трампа и вторичные санкции
Напомним, Трамп 14 июля дал Путину 50 дней для того, чтобы прекратить военные действия против Украины. В противном случае президент США пообещал ввести против РФ жесткие санкции, которые коснутся также покупателей российской нефти.
Среди прочего, пошлины на товары таких государств составят 100%. Пострадают в первую очередь Китай, Индия и Турция, которые покупают огромные объемы российской нефти. Особенно достанется Китаю, который активно поддерживает российский режим. При этом на Китай сейчас и так идет бешеное давление со стороны США.
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