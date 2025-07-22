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Трамп усиливает давление: китайский экспорт в США на грани краха

Вторник 22 июля 2025 12:35
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Трамп усиливает давление: китайский экспорт в США на грани краха Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Китай, пытаясь перекрыть обходные пути экспорта через третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Это может поставить под угрозу 70% китайского экспорта в США и нанести удар по экономике КНР.

Согласно данным, Пекин все активнее использует страны вроде Вьетнама, Мексики и даже ЕС для поставки товаров в США, минуя прямые торговые барьеры.

Если в 2017 году доля Китая в общем объеме продукции с добавленной стоимостью, поступающей в США через третьи страны, составляла 14%, то в 2023-м она выросла до 22%.

Аналитики считают, что новая стратегия Трампа - повышение тарифов и ужесточение требований к цепочкам поставок - может ударить по 2,1% ВВП КНР.

Удар будет более ощутимым, если партнеры начнут избегать сотрудничества с китайскими компаниями из-за новых правил.

Под прицелом ЕС

Сейчас США направляют предупреждения ряду государств с требованием заключить двусторонние торговые соглашения до 1 августа.

Иначе Вашингтон угрожает новыми тарифами - уже на товары, поставляемые через третьи страны.

В частности, под прицел попадает Мексика, Вьетнам и даже Европейский Союз, который используется Китаем как логистический хаб для реэкспорта.

Вашингтон уже включает требования к безопасности цепей поставок в свои торговые соглашения, как это видно на примере недавнего договора с Великобританией.

В то же время Bloomberg отмечают, что пока непонятно, насколько эффективно США смогут контролировать эти ограничения. Определение локализованной продукции и критерии проверок остаются нечеткими.

Тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что наложит пошлины на товары из всех стран мира.

Уже 9 апреля Дональд Трамп поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран, кроме Китая. Президент США заявил, что за 90 дней страны должны заключить с США торговые соглашения.

12 мая США и Китай сообщили, что договорились о 90-дневном торговом перемирии.

Кроме того, торговый суд США заблокировал таможенные тарифы Трампа для других стран. Суд постановил, что он превысил полномочия, предоставленные президенту США законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года.

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