Трамп усиливает давление: китайский экспорт в США на грани краха

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Китай, пытаясь перекрыть обходные пути экспорта через третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Это может поставить под угрозу 70% китайского экспорта в США и нанести удар по экономике КНР.

Согласно данным, Пекин все активнее использует страны вроде Вьетнама, Мексики и даже ЕС для поставки товаров в США, минуя прямые торговые барьеры.

Если в 2017 году доля Китая в общем объеме продукции с добавленной стоимостью, поступающей в США через третьи страны, составляла 14%, то в 2023-м она выросла до 22%.

Аналитики считают, что новая стратегия Трампа - повышение тарифов и ужесточение требований к цепочкам поставок - может ударить по 2,1% ВВП КНР.

Удар будет более ощутимым, если партнеры начнут избегать сотрудничества с китайскими компаниями из-за новых правил.

Под прицелом ЕС

Сейчас США направляют предупреждения ряду государств с требованием заключить двусторонние торговые соглашения до 1 августа.

Иначе Вашингтон угрожает новыми тарифами - уже на товары, поставляемые через третьи страны.

В частности, под прицел попадает Мексика, Вьетнам и даже Европейский Союз, который используется Китаем как логистический хаб для реэкспорта.

Вашингтон уже включает требования к безопасности цепей поставок в свои торговые соглашения, как это видно на примере недавнего договора с Великобританией.

В то же время Bloomberg отмечают, что пока непонятно, насколько эффективно США смогут контролировать эти ограничения. Определение локализованной продукции и критерии проверок остаются нечеткими.