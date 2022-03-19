ЗСУ б'ють ворога, нова комендантська година в Запоріжжі і подробиці удару до Делятину: головне за день

Удар по Делятину гіперзвуковими ракетами: подробиці

Сьогодні в Міноборони Росії заявили про те, що війська РФ застосували гіперзвукові ракети" Кинджал " для удару по підземному військовому складу у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області.

Прес-секретар Командування Повітряних Сил Юрій Гнат в коментарі РБК-Україна підтвердив, що окупанти завдали ракетного удару Делятину.

"Удар по Делятину ми офіційно підтвердили. Однак це сталося десь з 17 на 18 березня. Вони заявили, що вперше використовували гіперзвукову ракету "Кинджал", підтверджень цьому немає", - сказав він і додав, що постраждалих в результаті немає, а збиток уточнюється.

Смог у Києві та області

Сьогодні вранці Київ і Київську область накрив смог. У КМДА заявляла про те, що якість повітря в нормі. Однак просили жителів не відкривати вікна і по можливості не виходити на вулицю без необхідності.

Радник глави МВС Вадим Денисенко пояснив, що смог був викликаний безвітряною погодою і як результат - накопиченням диму від загорянь в околицях Києва і роботи ТЕС.

До 12:00 Ситуація з повітрям нормалізувалася. А ДСНС, у свою чергу, закликали людей не спалювати сухостій.

ЗСУ вшосте розбили ворога в Чорнобаївці

Вже вшосте українські військові розгромили окупантів на аеродромі в Чорнобаївці. Це місце російські війська використовують як свій командний пункт і стоянку для літаків.

"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте", - повідомив радник Голови ВП Олексій Арестович.

Комендантська година в Запоріжжі

З 16:00 сьогодні і до 06: 00 21 березня в Запоріжжі діятиме комендантська година.

"Відповідно до рішень військового командування в Запоріжжі вводиться комендантська година з 16:00 19 березня 2022 до 06: 00 годин 21 березня 2022 року. Просимо поставитися з розумінням", - повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Втрати Росії у війні проти України 19 березня

Втрати РФ у війні проти України зростають. Станом на 19 березня ворожі війська втратили вже 14400 чоловік особового складу.

Крім того, українські військові знищили дві батареї артилерії окупантів у Чернігівській області.

"Наші захисники завдали вогневого ураження батареї РСЗВ" Ураган "і батареї самохідних артилерійських установок 2С19" МСТА-С", - повідомили в оперативному командуванні ЗСУ"північ".

Також, ЗСУ знищили щонайменше шістьох російських генералів.

А біля Попасної Луганської області українські військові "Стінгером" знищили ворожу ракету "Точка-У".

Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає

РФ більше не зможе вести військові ешелони залізницею з Білорусі в Україну, шляхи для цього непридатні.

"Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", - заявив глава "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Вчорашній авіаудар по Макарову: загинули 7 людей

В результаті авіаудару 18 березня по Макарову Київської області загинули 7 осіб.

"Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення. Поліцейські Бучанського району працюють на місцях обстрілів, документують наслідки і допомагають постраждалим від авіаудару жителям", - йдеться в повідомленні поліції Київської області.

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