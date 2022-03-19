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Київ та область накрив смог: в чому причина і чи є небезпека

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Київ, Субота 19 березня 2022 08:30
Київ та область накрив смог: в чому причина і чи є небезпека Фото: Київ та область накрив смог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на 19 березня у Києві та області спостерігається незначне задимлення. У КМДА запевнили, що якість повітря відповідає нормам, але просять жителів не відкривати вікна та не виходити з дому без необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

Як пояснює місцева влада, це пов'язано зі зміною погодних умов, зокрема напрямком вітру.

"Наразі у столиці та Київській області спостерігається загазованість повітря, пов’язана з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Смог сьогодні не є причиною для паніки у суспільстві", - також інформують в ДСНС.

Так, станом на 07:00 ранку в Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС.

Рятувальники пояснюють, що протягом доби 18 березня вогнеборці ДСНС у Київській області ліквідували 21 пожежу на відкритих територіях, а саме загоряння трав'яного настилу, які були спричинені необережним походженням з вогнем громадян.

"Тому вкотре попереджаємо! Випалювання сухостою та сміття завжди негативно впливає на довкілля та здоров'я людей. Сьогодні ж, це ще й злочин, який прирівнюється до диверсії! Тому рятувальники закликають громадян припинити таку практику і не навантажувати наші підрозділи ще більше під час війни!", - додають в ДСНС.

В чому причина?

Радник голови МВС Вадим Денисенко розповів, в чому причина виникнення задимлення в столиці:

  • догорає сміттєзвалище біля Нових Петрівців.
  • безвітряна погода. Як тільки вітер з‘явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється.
  • в Чорнобильській зоні, з точки зору пожежної ситуації, все спокійно. Радіаційний фон в нормі.

"Чекаємо на вітер", - додав Денисенко.

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