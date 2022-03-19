Військові ЗСУ вшосте розгромили російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича у Facebook.

"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте", - написав Арестович.

Зазначимо, що російські військові використовують аеродром у Чорнобаївці як свій командний пункт і місце збору літаків. Арестович раніше також заявляв про те, що передовий пункт також використовувався для постачання військ "ЛНР" і "ДНР".