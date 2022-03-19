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Військові ЗСУ вшосте розгромили російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

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Чорнобаївка, Субота 19 березня 2022 04:20
Військові ЗСУ вшосте розгромили російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Військові ЗСУ вшосте розгромили російських військових на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича у Facebook.

"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте", - написав Арестович.

Зазначимо, що російські військові використовують аеродром у Чорнобаївці як свій командний пункт і місце збору літаків. Арестович раніше також заявляв про те, що передовий пункт також використовувався для постачання військ "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, що 18 березня Збройні Сили України знищили в Чорнобаївці передовий пункт 8 загальновійськової армії РФ Південного військового округу.

Раніше захисники України також розгромили окупантів у Чорнобаївці. Після атаки бійців ЗСУ російські військові почали тікати через Херсон у бік від Миколаївської області.

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Херсонская область Війна Росії проти України
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