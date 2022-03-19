Військові ЗСУ вшосте розгромили російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Військові ЗСУ вшосте розгромили російських військових на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича у Facebook.
"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте", - написав Арестович.
Зазначимо, що російські військові використовують аеродром у Чорнобаївці як свій командний пункт і місце збору літаків. Арестович раніше також заявляв про те, що передовий пункт також використовувався для постачання військ "ЛНР" і "ДНР".
Нагадаємо, що 18 березня Збройні Сили України знищили в Чорнобаївці передовий пункт 8 загальновійськової армії РФ Південного військового округу.
Раніше захисники України також розгромили окупантів у Чорнобаївці. Після атаки бійців ЗСУ російські військові почали тікати через Херсон у бік від Миколаївської області.
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