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В результаті вчорашнього авіаудару по Макарову загинули семеро осіб

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Макаров, Субота 19 березня 2022 13:42
В результаті вчорашнього авіаудару по Макарову загинули семеро осіб Фото: наслідки авіаудару по Макарову (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Сергей Новиков

Вчора, 18 березня, російські війська завдали авіаудару по Макарову (Київська область). В результаті загинули сім мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

Повідомляється, що в результаті удару по Макарову загинули семеро осіб і п'ятеро отримали поранення. Постраждалі перебувають у лікарні.

"Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення. Поліцейські Бучанського району працюють на місцях обстрілів, документують наслідки і допомагають постраждалим від авіаудару жителям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали удару по авіаремонтному заводу у Львові.

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Війна Росії проти України Київська область
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