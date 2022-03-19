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Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня

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Україна, Субота 19 березня 2022 20:26
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес (фото :twitter.com / litdelnato )
Автор: Владислав Красінський

Як у США оцінюють протистояння України російським окупантам, наскільки реальні погрози Путіна застосувати ядерну зброю і що на нього чекає в разі нападу на одну з країн НАТО – в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній командувач силами США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, відставний генерал Бен Ходжес.

– Як Захід оцінює успіхи української армії в протистоянні з росіянами? Чи є ознаки того, що Україна зможе захистити себе без втручання ззовні?

– Ми всі захоплені і натхненні успіхами Збройних Сил України та її громадян. Я вважаю, що російська армія досягне піку (своїх можливостей, - ред.) на наступному тижні, і що зараз ми знаходимося у вирішальній фазі цієї кампанії.

– Чи є шанс, що США або окремі країни НАТО втрутяться у війну? Що для цього має статися?

– Я не вірю, що США або інші країни НАТО втрутяться безпосередньо. Але я дуже сподіваюся, що Штати та інші збільшать і прискорять ту підтримку, яку ми надаємо. Також я сподіваюся, що ми посилимо нашу інформаційну роботу, спрямовану на населення Росії, щоб переконати їх не відправляти своїх синів на строкову службу з 1 квітня, на знак протесту проти путінської війни.

– Наскільки вірогідний сценарій, при якому Путін застосує ядерну зброю проти України або країн Заходу? Це єдине, що стримує НАТО від прямої військової допомоги?

– Думаю, що це можливо, але малоймовірно. Також я вважаю, що ми, Захід, були занадто обережні, коли мали справу з Кремлем.

Як ви думаєте, чи є шанс у країн Балтії, Польщі та інших нових членів НАТО вистояти, якщо Путін відкриє новий фронт в Європі?

– Якщо Путін відкриє де-небудь новий фронт проти будь-якої країни НАТО, він сам і його сили будуть розбиті. Україна вже завдала йому такої шкоди... Не знаю, як він собі уявляє, що може здобути успіх де-небудь ще. Без сумнівів ми повинні організувати раптові навчання в Грузії, Арктиці і Балтиці, а також помістити в карантин його військово-морську базу в сирійському Тартусі.

Чи може невдоволення путінським режимом всередині Росії через санкції, в тому числі і в його найближчому оточенні, привести до зміни влади в короткостроковій перспективі?

– Я вважаю, що це можливо. Не думаю, що люди, які оточують Путіна, хочуть вчинити самогубство або втратити ще більше, ніж вони вже втратили. Ми повинні ретельно і комплексно працювати, щоб відрадити російські сім'ї від відправки своїх синів у військкомати 1 квітня.

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