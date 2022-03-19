ЗСУ знищили дві батареї ворожої артилерії
У Чернігівській області Збройні сили України знищили дві батареї окупаційної артилерії. Зокрема, РСЗВ" Ураган "і 2С19"МСТА-С".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу оперативного командування" Північ " в Facebook.
"Сьогодні 2 батареї ворожої артилерії пішли за російським кораблем. Так, наші захисники завдали вогневого ураження батареї РСЗВ "Ураган" і батареї самохідних артилерійських установок 2С19" МСТА-С", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські війська втратили близько 14 400 чоловік особового складу.
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