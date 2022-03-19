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Близько 14 400 військових і 95 літаків: Генштаб назвав російські втрати

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Київ, Субота 19 березня 2022 10:13
Близько 14 400 військових і 95 літаків: Генштаб назвав російські втрати Фото: названо актуальні втрати російської армії в Україні (facebook com mod mil rus)
Автор: Олександр Мороз

Станом на 19 березня в ході бойових дій в Україні російські війська втратили близько 14 400 чоловік особового складу. Також підтверджено знищення 95 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Орієнтовні бойові втрати противника на 19 березня:

  • особовий склад - близько 14 400 осіб
  • танки - 466
  • бойові броньовані машини - 1 470
  • артилерійські системи - 213
  • РСЗВ - 72
  • засоби ППО - 44
  • літаки - 95
  • вертольоти - 115
  • автомобільна техніка - 914
  • кораблі/катери - 3 од
  • цистерни з ПММ - 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17
  • спеціальна техніка - 11

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що згідно Женевської конвенції, в Україні вже працюють табори для військовополонених.

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