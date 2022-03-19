Близько 14 400 військових і 95 літаків: Генштаб назвав російські втрати
Фото: названо актуальні втрати російської армії в Україні (facebook com mod mil rus)
Станом на 19 березня в ході бойових дій в Україні російські війська втратили близько 14 400 чоловік особового складу. Також підтверджено знищення 95 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Орієнтовні бойові втрати противника на 19 березня:
- особовий склад - близько 14 400 осіб
- танки - 466
- бойові броньовані машини - 1 470
- артилерійські системи - 213
- РСЗВ - 72
- засоби ППО - 44
- літаки - 95
- вертольоти - 115
- автомобільна техніка - 914
- кораблі/катери - 3 од
- цистерни з ПММ - 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17
- спеціальна техніка - 11
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що згідно Женевської конвенції, в Україні вже працюють табори для військовополонених.
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