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У Росії заявили про застосування в Україні гіперзвукових ракет "Кинджал"

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Москва, Субота 19 березня 2022 09:58
У Росії заявили про застосування в Україні гіперзвукових ракет "Кинджал" Фото: у Росії заявили про застосування в Україні гіперзвукових ракет" Кинджал " (wikipedia)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони РФ заявило, що в Україні російські війська застосували гіперзвукові ракети "Кинджал". За словами представника відомства Ігоря Конашенкова, ракети застосували для знищення підземного військового складу на заході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"18 березня авіаційним ракетним комплексом "кинджал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет і авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області", - заявив він.

Як повідомляє видання,"Кинджал" - авіаційний комплекс з високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою, створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 - міг-31к.

Він здатний вражати цілі на дальності понад 2 тисяч км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі і розроблювані системи протиповітряної і протиракетної оборони.

У лютому цього року російські винищувачі МіГ-31к з гіперзвуковими ракетами "Кинджал" прибували до Сирії для навчань.

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