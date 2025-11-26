"Все будут прыгать от радости": что в сливах разговора Уиткоффа и Ушакова и что сказал Трамп

Разговор Уиткоффа и Ушакова

Информагентство Bloomberg опубликовало стенограммы переговоров должностных лиц США и РФ. В первой спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф советовал помощнику главы Кремля Юрию Ушакову, как Путину лучше представить "мирный план" по Украине.

Во второй - Ушаков и уже другой кремлевский чиновник Кирилл Дмитриев обсуждают, как передать американцам российские предложения, чтобы те подали их как "свой план".

Агентство Bloomberg опубликовало стенограмму телефонного разговора Уиткоффа с Ушаковым от 14 октября. Запись продолжительностью более 5 минут показывает, как Уиткофф дает советы представителю Кремля. Именно этот разговор, кажется, стал началом мирного предложения США из 28 пунктов.

В частности, Уиткофф предлагал организовать звонок Путина Трампу перед визитом президента Украины Зеленского в Белый дом 17 октября.

"Я вот что скажу. Я думаю, что если мы сможем урегулировать эту ситуацию между Россией и Украиной, то все будут прыгать от радости", - цитирует Уиткоффа Bloomberg.

Помощник главы Кремля поинтересовался у него, когда можно организовать разговор между Трампом и Путиным. Уиткофф подтвердил, что такой разговор "возможен и полезен", и предложил, как "правильно подготовить контакт".

"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой встречей", - цитирует Уиткоффа Bloomberg.

Ушаков спросил Уиткоффа, "полезно ли" для Путина позвонить Трампу. На что американец ответил согласием и также порекомендовал, чтобы Путин поздравил Трампа с достижением мирного соглашения по Газе и сказал, что "Россия его поддержала и что он уважает президента США и "отметил его роль в мирном процессе".

Также спецпредставитель США предлагал разработать для Украины план мира из 20 пунктов вроде соглашения о перемирии в Секторе Газа. Во время разговора речь шла о возможном обмене территориями, в том числе по Донбассу, но Уиткофф советовал говорить об этом "очень деликатно".

Через два дня Трамп и Путин провели длительный телефонный разговор, который американский лидер назвал "продуктивным", и сообщил о подготовке саммита в Будапеште, который так и не состоялся.

Кроме того, визит Зеленского 17 октября в Белый дом прошел в напряженной атмосфере. В частности, украинская делегация вернулась домой без дальнобойных ракет Tomahawk о возможности предоставления которых президент США говорил незадолго до того.

Разговор Ушакова и Дмитриева

После разговора американского спецпредставителя с Ушаковым, Уиткофф встретился в Майами с Кириллом Дмитриевым, еще одним высокопоставленным советником Кремля, который является главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и также участвовал в переговорах РФ и США в этом году.

Как рассказывал сам Дмитриев в интервью Axios, он провел три дня в Майами с 24 октября. 29 октября Дмитриев и Ушаков разговаривали по телефону и обсуждали, насколько решительно Москва должна настаивать на своих требованиях в любом мирном предложении, согласно другой записи, которая тоже оказалась у Bloomberg.

В этом разговоре Дмитриев предлагает передать Уиткоффу российский "набросок" мирного плана, чтобы тот мог его несколько переиначить и выдать план как "свой".

Фото: Стив Уиткофф, Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев (Getty Images)

Ушаков в свою очередь говорит, что опасается. Мол, "Уиткофф изменит план и российские требования будут неправильно истолкованы и несогласованы". В ответ на это Дмитриев ему говорит, что "скажет Уиткоффу, чтобы тот сохранил все слово в слово и что все будет сделано аккуратно".

Впоследствии Дмитриев назвал "фейком" публикацию Bloomberg, где обнародована расшифровка его разговора Ушаковым.

"Фейк", - написал он в комментариях под постом Bloomberg в соцсети Х.

Как Трамп отреагировал на "слитые" записи

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слитую запись разговора Уиткоффа и Ушакова, заявив, что в таких консультациях "нет ничего необычного".

Он сказал, что не слушал запись, но предположил, что его посланник "советовал аналогичные вещи и Украине".

По мнению главы Белого дома, это "стандартный процесс переговоров", когда "посредник продает условия обеим сторонам", убеждая каждую из них в уступках и выгодах.

"Потому что ему нужно "продать" это Украине. Ему нужно "продать" Украину России. Так работает посредник по сделкам. Нужно сказать: "Смотрите, они хотят вот этого". Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом", - сказал Трамп.

Что говорит Ушаков о слитых записях

Помощник Путина утверждает, что утечка разговоров, опубликованная Bloomberg, "не могла исходить от кого-либо из их участников". Он считает наиболее вероятной версией утечки "прослушку".

"Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые в целом кто-то каким-то образом может, видимо, послушать", - говорит Ушаков.

По его словам, никто из участников разговора "не заинтересован в обнародовании содержания разговора".

"Возможно, кто-то подслушивает. Кто-то сливает информацию, но это точно не мы", - утверждает Ушаков.

В США назвали Уиткоффа "предателем"

После слива данных разговоров в Конгрессе США уже призвали отстранить Стива Уиткоффа от переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что Уиткофф "целиком на стороне России" и ему "нельзя доверять". Он призвал уволить спецпосланника из-за того, что тот дискредитировал себя.

"Разве российский проплаченный агент сделал бы хуже него? Его следует уволить", - написал Бейкон.

Республиканец Брайан Фицпатрик и демократ Тед Ле тоже назвали ситуацию серьезной, назвав Уиткоффа "настоящим предателем".

The Telegraph отмечает, что Уиткофф советовал Ушакову "засыпать Трампа похвалой", что ставит под сомнение весь процесс переговоров и намекает на его чрезмерную близость к Москве.

Sky News называет Уиткоффа "полезным идиотом", который усилил угрозы для Украины и Европы. В обычных условиях, как отмечает издание, такой чиновник был уволен как "безнадежно скомпрометированный", но при Трампе скандалы "перестали что-то значить".

"Мирный план США" оказался российским?

Сенатор Ангус Кинг заявил, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече с критиками 28-пунктного плана Трампа сказал: документ "не был планом администрации, а списком пожеланий России". Сам Рубио это отрицал.

Впрочем, западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что план базировался на документе российского авторства и был передан администрации Трампа в прошлом месяце.

Фото: встреча Зеленского с Трампом 17 октября (Getty Images)

Так, в середине октября Москва направила американским чиновникам текст с условиями завершения войны, включая уступки, которые Украина отвергала, в частности по части территории на востоке страны.

Журналисты обратили внимание, что некоторые формулировки выглядят естественно на русском, но странно звучат на английском.

По данным Reuters, некоторые чиновники США, среди них Рубио, дали понять, украинская сторона вряд ли согласится на такие требования.