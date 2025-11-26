Уиткофф сорвал поставку ракет Tomahawk Украине, - WSJ
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф фактически сорвал поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, дав советы помощнику российского диктатора Владимира Путина Юрию Ушакову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что из утечки записи разговора Уиткоффа с Ушаковым стало известно, спецпосланник президента США сделал буквально все возможное, чтобы Украине не дали крылатые ракеты. В частности Уиткофф посоветовал россиянину сделать так, чтобы Путин поздравил Трампа с достижением мирного соглашения в Секторе Газа.
Также именно Уиткофф был автором идеи устроить телефонный разговор между Трампом и Путиным перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Уже известно, к чему привели действия Уиткоффа.
"Зеленский поехал в Вашингтон, надеясь, что Трамп санкционирует передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оружия, которое поставит много российских целей под прицел Киева. Но во время разговора 16 октября Путин предупредил Трампа, что отправка Tomahawk приведет к эскалации войны и повредит отношениям между США и Россией, по словам Ушакова", - отмечает газета.
Именно после звонка Путина Трамп отказался поставлять Украине Tomahawk, отказываясь "сокращением запасов" американских ракет. Реальной причиной такого изменения позиции были именно действия Уиткоффа.
Белый дом защищает "российского агента"?
На фоне скандала с утечкой записей разговоров Уиткоффа и Ушакова Белый дом неожиданно вступился за спецпосланника Трампа. В частности там не отрицали правдивости стенограммы. Более того, похвалили Уиткоффа за его действия.
"Это стандартная вещь, знаете, потому что он должен продать это Украине. Он должен продать Украину России. Вот что он делает... вот что делает тот, кто заключает сделки", - заявил Трамп.
При этом в американском политикуме господствуют совсем другие мнения. Многие представители Конгресса США и политики возмущены не столько фактом слива разговора спецпредставителя США, сколько его советами Ушакову. Среди прочего, некоторые влиятельные республиканцы открыто назвали Уиткоффа российским агентом и "предателем".
Напомним, что издание Bloomberg 26 ноября опубликовало записи разговоров Уиткоффа с Ушаковым, где спецпредставитель Трампа советовал помощнику Путина, как представить президенту США российские предложения по миру в Украине.
Да и похоже, что сам "мирный план" мог быть полностью российским - несмотря на отчаянные попытки американцев выдать его за свое "творчество". Об этом свидетельствует опубликованная стенограмма разговора, который вели Ушаков и так называемый "спецпредставитель" российского диктатора Кирилл Дмитриев.
Последний, кстати, уже в спешке истерично заявил, что материал издания - якобы "фейк". В то же время правдивость "слитой" стенограммы переговоров подтвердил непосредственно сам Юрий Ушаков.