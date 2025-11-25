Встреча Зеленского и Трампа по мирному соглашению: Умеров назвал сроки

После переговоров в Женеве были согласованы ключевые условия мирного соглашения по Украине. Визит президента Владимира Зеленского в США ожидается в ближайшую возможную дату в ноябре.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны и член переговорной делегации Рустем Умеров в Telegram .

Он добавил, что Украина ожидает организацию визита президента Владимира Зеленского в США в "ближайшую возможную дату в ноябре", чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с американским президентом Дональдом Трампом.

"Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах", - заявил секретарь СНБО.

По словам Умерова, украинская и американская делегации достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденных в Женеве.

Переговоры в Женеве и их предпосылки

В США подготовили "мирный план" для завершения войны в Украине, который состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

В частности, документ предусматривал сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 000, отказ от членства в НАТО с внесением этого в Конституцию и Устав Альянса, фактическую передачу России Донецкой, Луганской областей и Крыма, а также признание российским оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

22 ноября была сформирована украинская делегация для переговоров с США в Швейцарии во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

23 ноября делегация начала встречи в Женеве с американской стороной, которую представляли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф, советник Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер.

После встречи делегации согласовали обновленный рамочный документ по миру.

Предыдущий вариант плана, который состоял из 28 пунктов, после обсуждения сократили до 19 ключевых положений.

Как выяснило РБК-Украина, из плана, в частности убрали вопрос амнистии, а также радикальное сокращение украинской армии.

Окончательные решения теперь будут принимать президенты США и Украины.