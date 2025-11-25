Мирный план США в работе. Какая позиция Украины и Европы и кто ведет переговоры с РФ

Продолжается вторая неделя обсуждения мирного плана США по завершению войны в Украине. В Белом доме заявляют о значительном прогрессе в переговорах, а Украина ждет встречи с американским лидером для обсуждения отдельных вопросов.

Подробнее о том, на каком этапе сейчас мирный план и чего ожидать в ближайшее время - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Мирный план: позиция Украины

Украина на прошлой неделе подтвердила обсуждение с США мирного плана. В эти выходные в Женеве состоялись переговоры с американской делегацией. Как результат - 28 пунктов мирного плана удалось сократить (по данным СМИ до 19), а также убрать спорные вопросы.

Конкретный текст обновленного мирного плана пока официально не опубликован. Однако, по данным источников РБК-Украина, сейчас в документе нет вопроса об ограничении численности ВСУ. Также из документа убрали вопрос об амнистии за преступления, совершенные во время войны.

Также сообщалось, что отдельные пункты плана будут обсуждаться на встрече президента Украины Владимир Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Это, в частности, вопрос территорий.

Сегодня утром секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина хотела бы организовать встречу с Трампом до конца месяца. Глава ОП Андрей Ермак был еще более конктретным, назвав дату 27 ноября как желаемую для встречи.

Мирный план: позиция США

На прошлой неделе Дональд Трамп, подтверждая наличие мирного плана, также назвал и дедлайн Украине для ответа. Лидер США заявлял, что Украина должна дать ответ по плану до 27 ноября.

Однако, на этой неделе источники РБК-Украина отмечали, что сейчас дедлайн не является актуальным, поскольку работа над документом продолжается и она конструктивная.

Сегодня же в Белом доме заявили, что в течение прошлой недели США достигли огромного прогресса в направлении мирного соглашения.

"Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США", - написала в Х пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Мирный план: позиция Европы

Европейские союзники Украины, реагируя на мирный план США, на прошлой неделе, заявляли, что будут работать над своими предложениями. Однако уже сегодня британский премьер Кир Стармер заявил, что альтернативы не будет.

"Мы должны работать с имеющимся текстом, хотя некоторые его части неприемлемы, но другие части являются существенными, а не с другим текстом", - заявил он.

Сегодня же под председательством Стармера собралась виртуальная встреча "коалиции решительных". Европейские лидеры сделали ряд заявлений и о перспективах мира для Украины.

В частности, Стармер заявил, что по мнению Зеленского, большая часть мирного плана может быть принята. Он также призвал европейцев усилить свои обязательства по возможной миротворческой операции в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры получают новый импульс и наконец-то есть шанс достичь реального прогресса на пути к миру. По его словам, усилия по прекращению войны в Украине находятся на "решающем этапе".

"Украине нужен набор очень надежных гарантий безопасности, а не бумажных гарантий", - сказал он.

Мирный план: что говорит Россия

Россияне сначала долго отрицали существование мирного плана, заявляя, что ничего об этом не знают. И это при том, что по данным СМИ, к разработке мирного плана привлекался соратник Путина Кирилл Дмитриев. Потом в Кремле все же подтвердили, что знают о документе и видели "драфт" из 28 пунктов. Официально же им якобы план не показывали.

Впрочем, по данным СМИ, вчера и сегодня в Абу-Даби проходят переговоры министра армии США Дэна Дрисколла с российской стороной. Кто находится в ОАЭ от России, не разглашается. По данным СМИ, Дрисколл, который до этого встречался с украинской стороной в Киеве и Женеве, обсуждает с российской стороной обновленный план.

Кроме того, по данным западных СМИ, в Абу-Даби сейчас находится и глава ГУР Кирилл Буданов. Он входил и в украинскую делегацию в Женеве.