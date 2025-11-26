Трамп отреагировал на слитый якобы разговор Уиткоффа и его советы Кремлю: что сказал
Президент США Дональд Трамп отреагировал на расшифровку Bloomberg, где спецпредставитель Стив Уиткофф якобы подсказывает россиянам, как понравиться и расположить к себе американского лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
По словам Трампа, в этом нет ничего необычного.
"Потому что ему нужно "продать" это Украине. Ему нужно "продать" Украину России. Так работает посредник по сделкам. Нужно сказать: "Смотрите, они хотят вот этого". Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом", - сказал президент США.
Он также добавил, что не слышал слитое аудио, но добавил, что то же самое Уиткофф может говорить и Украине.
"Я этого не слышал, но слышал, что это обычные переговоры. И я могу представить, что он говорит то же самое Украину, потому обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать", - резюмировал Трамп.
О каком разговоре идет речь и причем тут мирный план США
Напомним, этой ночью Bloomberg опубликовало на сайте расшифровку двух телефонных разговоров.
Первая беседа якобы была между спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и помощником Путина Юрием Ушаковым 14 октября.
Согласно расшифровке, американец советовал россиянам, как лучше главе Кремля Владимиру Путину представить представить Трампу российские предложения по миру, настояв, что звонок должен быть до того, как в Белый дом приедет президент Украины Владимир Зеленский.
В рамках этой беседы Уиткофф порекомендовал, чтобы Путин поздравил Трампа с мирной сделкой по Газе, сказать, что он человек борющейся за мир добавить, что Уиткофф и Ушаков обсуждали разработку подобного мирного плана по вопросу Украины.
Во второй стенограмме, уже фигурировали якобы Ушаков и российский посланник Кирилл Дмитриев. Они обсуждали, что второй передаст Уиткоффу разработанный мирный план, но Ушаков опасался, что США могут его изменить не в пользу РФ.
При этом Bloomberg отметило, что нене может точно подтвердить, какие именно предложения Москва передала Вашингтону и в какой мере они повлияли на план из 28 пунктов. Речь о первоначальном документе, которые в воскресенье 23 ноября был изменен в Женеве.
Сам Дмитриев уже отреагировал на публикацию, заявив в соцсети Х, что материал Bloomberg якобы является фейком.