Главная » Новости » В мире

Трамп намекнул, что мирный план США по Украине сократился с 28 до 22 пунктов

Среда 26 ноября 2025 09:14
Трамп намекнул, что мирный план США по Украине сократился с 28 до 22 пунктов Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский мирный план для завершения войны Украины с Россией, который изначально состоял из 28 пунктов, был сокращен до 22 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, которое он сделал на борту Air Force One.

Во время разговора с журналистами американский лидер подчеркнул, что первоначальные материалы были лишь базовой схемой.

"Ну, это была просто карта. Все, что это было, это карта. Это не был план, это была концепция, а потом они взяли каждый из 28 пунктов, а затем дошли до 22 пунктов. Многие из них были решены, и на самом деле очень благоприятно. Так что посмотрим, что будет", - сказал Трамп.

Он также прокомментировал информацию о якобы дедлайне для заключения соглашения, который связывали с 27 ноября.

"Посмотрим. Они назначили дату, и эта дата будет в ближайшем будущем... У меня нет дедлайна. Знаете, какой дедлайн для меня? Когда все закончится. И я думаю, что все устали воевать. Они теряют слишком много людей", - заявил президент США.

Отдельно Трампа спросили, не предусматривает ли предложенный подход слишком больших территориальных уступок от Украины. Он ответил, что ситуация на фронте развивается в одном направлении.

"Если вы посмотрите на то, как это сейчас происходит, фронт движется в одном направлении, поэтому это земля, которая может достаться России за несколько месяцев в любом случае. Поэтому вопрос в том, хотите ли вы потерять еще 50-60 тысяч человек", - подчеркнул Трамп.

Мирный план США

Напомним, недавно западная пресса опубликовала новый мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

На фоне публикации документа в Женеве стартовали украинско-американские переговоры, которые продолжались 23 и 24 ноября. После консультаций первоначальный вариант плана сократили с 28 до 19 пунктов.

Украинская делегация по итогам встреч сообщила о "общем понимании по ключевым условиям соглашения" и отметила, что визит президента Владимира Зеленского в США может состояться "в ближайшую возможную дату в ноябре" для дальнейших договоренностей с Трампом.

Новости
