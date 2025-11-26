Трамп намекнул, что мирный план США по Украине сократился с 28 до 22 пунктов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский мирный план для завершения войны Украины с Россией, который изначально состоял из 28 пунктов, был сокращен до 22 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, которое он сделал на борту Air Force One.

Во время разговора с журналистами американский лидер подчеркнул, что первоначальные материалы были лишь базовой схемой.

"Ну, это была просто карта. Все, что это было, это карта. Это не был план, это была концепция, а потом они взяли каждый из 28 пунктов, а затем дошли до 22 пунктов. Многие из них были решены, и на самом деле очень благоприятно. Так что посмотрим, что будет", - сказал Трамп.

Он также прокомментировал информацию о якобы дедлайне для заключения соглашения, который связывали с 27 ноября.

"Посмотрим. Они назначили дату, и эта дата будет в ближайшем будущем... У меня нет дедлайна. Знаете, какой дедлайн для меня? Когда все закончится. И я думаю, что все устали воевать. Они теряют слишком много людей", - заявил президент США.

Отдельно Трампа спросили, не предусматривает ли предложенный подход слишком больших территориальных уступок от Украины. Он ответил, что ситуация на фронте развивается в одном направлении.

"Если вы посмотрите на то, как это сейчас происходит, фронт движется в одном направлении, поэтому это земля, которая может достаться России за несколько месяцев в любом случае. Поэтому вопрос в том, хотите ли вы потерять еще 50-60 тысяч человек", - подчеркнул Трамп.