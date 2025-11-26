Ушаков отреагировал на утечку разговора с Виткоффом: "Кто-то сливает, но не мы"
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что якобы не имеет представления, откуда СМИ взяли данные о содержании его телефонных разговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам Ушакова, он часто общается по телефону с Виткоффом, но подробностей разговоров не раскрыл. Относительно контактов с российским посланником Кириллом Дмитриевым он отметил, что тот является представителем России, поэтому нет ничего необычного в таких звонках.
На вопрос журналиста о том, соответствует ли действительности информация, обнародованная СМИ, Ушаков ответил, что не будет комментировать, поскольку эти беседы являются конфиденциальными.
Кремлевский чиновник также высказал предположение, что телефонные разговоры могли прослушиваться третьими сторонами.
"Возможно, кто-то подслушивает. Кто-то сливает информацию, но это точно не мы", - заявил Ушаков.
На вопрос о мотивах утечек он предположил, что их делают, чтобы "создать нам препятствия". Ушаков добавил, что такие действия вряд ли направлены на улучшение отношений, которые и так налаживаются с трудом и нуждаются в подобных контактах.
Он также подчеркнул, что предварительно договорено о визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе вместе с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа, которые занимаются вопросами, связанными с Украиной.
Что предшествовало
Напомним, ранее Bloomberg опубликовало две стенограммы. Первая - разговор спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с Ушаковым, вторая - разговор Ушакова и Дмитриева.
Что касается первой беседы - она состоялась 14 октября. В слитой расшифровке Уиткофф посоветовал Ушакову как лучше президенту США Дональду Трампу российские предложения по миру в Украине.
В частности, он порекомендовал сделать звонок до того, как в Белый дом прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Уиткофф посоветовал, чтобы Путин поздравил Трампа с мирным соглашением по Газе, что он человек, который борется за мир, и добавить, что Уиткофф и Ушаков обсуждали подобный мирный план из 20 пунктов для Украины.
Во второй стенограмме, уже от 29 октября, Ушаков и Дмитриев обсуждали, что второй передаст Виткоффу разработанный план. Ушаков, в свою очередь, опасался, что американская сторона может его изменить не в пользу РФ.
При этом Bloomberg добавило, что не может точно подтвердить, какими именно предложениями Москва поделилась с Вашингтоном и в какой степени они повлияли на окончательный план по Украине, который состоял из 28 пунктов.
Впоследствии российский посланник Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg, где опубликована расшифровка его разговора с помощником Путина Юрием Ушаковым относительно мирного плана США.