Ушаков отреагировал на утечку разговора с Виткоффом: "Кто-то сливает, но не мы"

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что якобы не имеет представления, откуда СМИ взяли данные о содержании его телефонных разговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам Ушакова, он часто общается по телефону с Виткоффом, но подробностей разговоров не раскрыл. Относительно контактов с российским посланником Кириллом Дмитриевым он отметил, что тот является представителем России, поэтому нет ничего необычного в таких звонках.

На вопрос журналиста о том, соответствует ли действительности информация, обнародованная СМИ, Ушаков ответил, что не будет комментировать, поскольку эти беседы являются конфиденциальными.

Кремлевский чиновник также высказал предположение, что телефонные разговоры могли прослушиваться третьими сторонами.

"Возможно, кто-то подслушивает. Кто-то сливает информацию, но это точно не мы", - заявил Ушаков.

На вопрос о мотивах утечек он предположил, что их делают, чтобы "создать нам препятствия". Ушаков добавил, что такие действия вряд ли направлены на улучшение отношений, которые и так налаживаются с трудом и нуждаются в подобных контактах.

Он также подчеркнул, что предварительно договорено о визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе вместе с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа, которые занимаются вопросами, связанными с Украиной.