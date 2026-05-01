От более чем +18 до "морозных" рекордов: чем отличился апрель-2026 в Киеве и области

13:34 01.05.2026 Пт
3 мин
Погодные "качели" в прошлом месяце могли удивить даже синоптиков
aimg Ирина Костенко
От более чем +18 до "морозных" рекордов: чем отличился апрель-2026 в Киеве и области Апрельская погода в столичном регионе была неоднозначная (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Апрель 2026 года в Киеве и Киевской области выдался богатым на "сюрпризы" и температурные контрасты. Погода принесла не только по-настоящему весенние дни, но и рекордные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) имени Бориса Срезневского в Facebook.

Среднемесячная температура воздуха в Киеве

В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что среднемесячная температура воздуха в столице в апреле 2026 года составила 8,1°С.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев".

"Что ниже климатической нормы на 1,9°С", - подчеркнули специалисты.

Какие дни апреля стали "рекордными" по холоду и теплу

Самым холодным днем в Киеве в течение прошлого месяца признали 11 апреля. Тогда минимальная температура воздуха снизилась под утро до -0,5°С.

А вот самым теплым в столице в течение апреля 2026 года стало 15 число.

"Когда максимальная температура повысилась до +18,3°С", - отметили эксперты ЦГО.

Сколько осадков принес апрель жителям столицы

Согласно информации специалистов, осадков в течение апреля на проспекте Науки выпало 41 мм.

"Что составляет 98% месячной нормы", - объяснили украинцам в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

От более чем +18 до &quot;морозных&quot; рекордов: чем отличился апрель-2026 в Киеве и областиИтоги погоды в Киеве в апреле 2026 года (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Итоги апреля по воде в Днепре

В ЦГО поделились также итогами апреля 2026 года по уровню и температуре воды в реке Днепр (Каневское водохранилище).

Так, исходя из данных специалистов:

  • 1 апреля зафиксировали минимальную температуру воды (5,2°С);
  • 11 апреля - максимальный уровень воды (541 см);
  • 19 апреля - максимальную температуру воды (11,4С°);
  • 26 и 27 апреля - минимальный уровень воды (449 см).

От более чем +18 до &quot;морозных&quot; рекордов: чем отличился апрель-2026 в Киеве и областиМинимальный и максимальный уровни температуры и воды на Днепре (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Температурные рекорды апреля в Киевской области

По данным ЦГО имени Бориса Срезневского, в Киевской области в течение апреля текущего года зафиксировали ряд "холодных" температурных рекордов:

  • 21 апреля на метеорологической станции "Песковка" зафиксирован рекорд по минимальной температуре воздуха (-4,4°С), тогда как предыдущий рекорд был зафиксирован 21 апреля 1984 года (-3,3°С);
  • 29 апреля на метеорологической станции "Барышевка" зафиксировали рекордную среднюю суточную температуру воздуха (+3,9°С), тогда как предыдущий рекорд был зафиксирован 29 апреля 1976 года (+5,6°С);
  • 30 апреля на метеорологической станции "Песковка" зафиксировали еще один рекорд по минимальной температуре воздуха (-3,3°С), тогда как предыдущий рекорд был зафиксирован 30 апреля 2007 года (-2,8°С);
  • 30 апреля на агрометеорологической станции "Мироновка" также зафиксирован повторный рекорд - наиболее низкая минимальная средняя суточная температура воздуха составила -1,2°С, тогда как предыдущий рекорд был зафиксирован 30 апреля 1917 года (-1,2°С).

