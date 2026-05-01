От более чем +18 до "морозных" рекордов: чем отличился апрель-2026 в Киеве и области

Апрель 2026 года в Киеве и Киевской области выдался богатым на "сюрпризы" и температурные контрасты. Погода принесла не только по-настоящему весенние дни, но и рекордные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) имени Бориса Срезневского в Facebook.

Среднемесячная температура воздуха в Киеве

В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что среднемесячная температура воздуха в столице в апреле 2026 года составила 8,1°С.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев".

"Что ниже климатической нормы на 1,9°С", - подчеркнули специалисты.

Какие дни апреля стали "рекордными" по холоду и теплу

Самым холодным днем в Киеве в течение прошлого месяца признали 11 апреля. Тогда минимальная температура воздуха снизилась под утро до -0,5°С.

А вот самым теплым в столице в течение апреля 2026 года стало 15 число.

"Когда максимальная температура повысилась до +18,3°С", - отметили эксперты ЦГО.

Сколько осадков принес апрель жителям столицы

Согласно информации специалистов, осадков в течение апреля на проспекте Науки выпало 41 мм.

"Что составляет 98% месячной нормы", - объяснили украинцам в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Итоги апреля по воде в Днепре

В ЦГО поделились также итогами апреля 2026 года по уровню и температуре воды в реке Днепр (Каневское водохранилище).

Так, исходя из данных специалистов:

1 апреля зафиксировали минимальную температуру воды (5,2°С);

11 апреля - максимальный уровень воды (541 см);

19 апреля - максимальную температуру воды (11,4С°);

26 и 27 апреля - минимальный уровень воды (449 см).

Температурные рекорды апреля в Киевской области

По данным ЦГО имени Бориса Срезневского, в Киевской области в течение апреля текущего года зафиксировали ряд "холодных" температурных рекордов: