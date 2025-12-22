Рада формирует группу для быстрой работы над законом о выборах во время войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.

"Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ", - добавил председателя фракции "Слуга народа".

По его словам, обсуждение будет проходить на базе профильного комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов.

"Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения", - отметил Арахамия.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп недавно резко высказался относительно Украины, заявив, что она якобы потеряла демократический статус из-за отсутствия выборов, повторив при этом российские нарративы о войне как повод для их отсрочки.

Напомним, проведение президентских и парламентских выборов в Украине во время военного положения сейчас фактически невозможно из-за рисков безопасности и постоянных обстрелов. Очередные местные выборы, запланированные на 26 октября, также не состоялись именно по этой причине.

Зеленский также отмечал, что государство технически готово к выборам, однако они возможны только после прекращения огня или при условии реальных гарантий безопасности. По его словам, в случае такой поддержки избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60-90 дней.

В то же время Зеленский ожидает предложений от парламента по изменениям в законодательство, ведь Конституция запрещает проведение выборов во время военного положения.

Между тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что "подумает" над гарантиями безопасности на период возможного голосования, одновременно выдвинув условия относительно участия жителей временно оккупированных территорий Украины.