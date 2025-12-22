Рада формує групу для швидкої роботи над законом про вибори під час війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії.

"Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ", - додав голови фракції "Слуга народу".

За його словами, обговорення буде проходити на базі профільного комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

"Згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану", - зазначив Арахамія.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп нещодавно різко висловився щодо України, заявивши, що вона нібито втратила демократичний статус через відсутність виборів, повторивши при цьому російські наративи про війну як привід для їх відтермінування.

Нагадаємо, проведення президентських і парламентських виборів в Україні під час воєнного стану нині є фактично неможливим через безпекові ризики та постійні обстріли. Чергові місцеві вибори, заплановані на 26 жовтня, також не відбулися саме з цієї причини.

Зеленський також наголошував, що держава технічно готова до виборів, однак вони можливі лише після припинення вогню або за умови реальних гарантій безпеки. За його словами, у разі такої підтримки виборчий процес можна було б організувати протягом 60–90 днів.

Водночас Зеленський очікує пропозицій від парламенту щодо змін до законодавства, адже Конституція забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що "подумає" над безпековими гарантіями на період можливого голосування, водночас висунувши умови щодо участі жителів тимчасово окупованих територій України.