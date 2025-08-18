Зеленский о выборах в Украине: мы готовы, но нужно позаботиться о безопасности
Украина готова к проведению выборов. Однако для этого нужно обеспечить условия, прежде всего речь идет о безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами в Белом доме.
"Да, конечно, мы готовы для выборов. Мы должны обеспечить безопасные условия и должны поработать в парламенте, потому что во время войны нельзя проводить выборы", - заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, для проведения выборов в Украине нужно всеобъемлющее прекращение огня - на поле боя, в небе, на море.
Президент США Дональд Трамп также прокомментировал вопрос. Он сказал: "Если у вас война, вы не можете проводить выборы".
Стоит добавить, что вопрос о выборах задал журналист Брайан Гленн - главный корреспондент Белого дома для шоу Real America's Voice. В феврале на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме именно он спросил у президента Украины, когда тот снова будет надевать костюмы.
Выборы в Украине
Напомним, по законодательству в Украине запрещено проводить выборы во время действия военного положения. По данным опросов, большинство украинцев против проведения выборов во время войны.
В интервью РБК-Украина спикер ВРУ Руслан Стефанчук отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.
Спикер добавил, что после завершения военного положения планируется принятие специального закона, который позволит провести выборы и вернуться к обычной процедуре, определенной Конституцией.