ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о выборах в Украине: мы готовы, но нужно позаботиться о безопасности

Вашингтон, Понедельник 18 августа 2025 20:52
UA EN RU
Зеленский о выборах в Украине: мы готовы, но нужно позаботиться о безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина готова к проведению выборов. Однако для этого нужно обеспечить условия, прежде всего речь идет о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами в Белом доме.

"Да, конечно, мы готовы для выборов. Мы должны обеспечить безопасные условия и должны поработать в парламенте, потому что во время войны нельзя проводить выборы", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, для проведения выборов в Украине нужно всеобъемлющее прекращение огня - на поле боя, в небе, на море.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал вопрос. Он сказал: "Если у вас война, вы не можете проводить выборы".

Стоит добавить, что вопрос о выборах задал журналист Брайан Гленн - главный корреспондент Белого дома для шоу Real America's Voice. В феврале на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме именно он спросил у президента Украины, когда тот снова будет надевать костюмы.

Выборы в Украине

Напомним, по законодательству в Украине запрещено проводить выборы во время действия военного положения. По данным опросов, большинство украинцев против проведения выборов во время войны.

В интервью РБК-Украина спикер ВРУ Руслан Стефанчук отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.

Спикер добавил, что после завершения военного положения планируется принятие специального закона, который позволит провести выборы и вернуться к обычной процедуре, определенной Конституцией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия